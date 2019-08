Amplifon adotta Microsoft Office 365 per la trasformazione digitale

Amplifon ha scelto Microsoft Office 365 per rafforzare il proprio percorso di trasformazione digitale.

L’obiettivo è migliorare la collaborazione tra i 16.000 dipendenti in 29 Paesi e ottenere insight utili sull’utilizzo dei device acustici, così da creare esperienze sempre più personalizzate e distintive per i clienti. Uno degli strumenti a supporto del processo di trasformazione della customer experience sarà la piattaforma Cloud Azure che consentirà di accedere a funzionalità evolute di analisi, machine learning e Intelligenza Artificiale. Amplifon potrà così migliorare il rapporto tra audioprotesisti e clienti, offrendo una maggiore interazione e garantendo una più elevata efficacia nell’adozione della soluzione acustica.

In particolare, il progetto di Digital Workplace, già attivo da alcuni anni nell’headquarter italiano, prevede un investimento di ulteriori 1,5 milioni di euro nel 2019 e punta a completare l’adozione di Microsoft Office 365 a livello globale entro la fine dell’anno. Lo scopo è omologare tutti i sistemi digitali, favorire nuovi modelli di lavoro collaborativi e migliorare la conoscenza delle esigenze dei clienti per ottimizzare la loro esperienza.

Una trasformazione basata si due soluzioni

Al cuore del percorso di digital transformation di Amplifon ci sono due soluzioni. La prima è Teams, l’hub per la collaborazione online che consente di lavorare su file condivisi, scambiare informazioni ed effettuare riunioni in digitale. La seconda è Power BI, la piattaforma di business intelligence integrata che, grazie a innovative funzionalità di analisi, permette di visualizzare in modo intuitivo i dati per ottenere insight utili a supporto di decisioni di business più rapide e consapevoli.

Il nuovo percorso di trasformazione digitale mira all’ottimizzazione di tempi e costi, eliminando i confini geografici, favorendo la collaborazione a prescindere dalla localizzazione. Inoltre, entro la fine del 2019, il Gruppo Amplifon intende estendere a quasi tutti i Paesi l’utilizzo della nuova intranet aziendale sviluppata su Microsoft SharePoint. Obiettivo: avere una migliore gestione e condivisione di contenuti e applicazioni.