AMD svela l’architettura Embedded+, per accelerare le applicazioni edge AI

AMD ha annunciato il lancio di AMD Embedded+, una nuova soluzione architetturale che combina i processori AMD Ryzen Embedded con i SoC adattivi Versal su un’unica board integrata per offrire soluzioni scalabili ed efficienti dal punto di vista energetico che accelerano il time-to-market per i partner ODM (Original Design Manufacturer).

Convalidata da AMD, la piattaforma di calcolo integrata Embedded+ aiuta i clienti ODM a ridurre i tempi di qualifica e costruzione per un time-to-market più rapido, senza dover spendere ulteriori risorse hardware e di R&S. L’integrazione degli ODM con l’architettura Embedded+ consente di utilizzare una piattaforma software comune per sviluppare progetti a basso consumo, con fattori di forma ridotti e lunghi cicli di vita per applicazioni mediche, industriali e automobilistiche.

“Nei sistemi automatizzati, i dati dei sensori hanno un valore decrescente con il passare del tempo e devono funzionare con le informazioni più fresche possibili per consentire una risposta deterministica e con la latenza più bassa“, ha dichiarato Chetan Khona, senior director di Industrial, Vision, Healthcare and Sciences Markets, AMD. “Nelle applicazioni industriali e mediche, molte decisioni devono essere prese in pochi millisecondi. Embedded+ massimizza il valore dei dati dei partner e dei clienti, con un’efficienza energetica e un’elaborazione performante che consente loro di concentrarsi a loro volta sulle esigenze dei clienti e del mercato“.

Prima nel suo genere, l’architettura Embedded+ combina l’esperienza AMD nel computing x86 con la grafica integrata e l’hardware programmabile per le applicazioni critiche di inferenza AI e fusione di sensori. L’adaptive computing eccelle nell’elaborazione deterministica e a bassa latenza, mentre gli AI Engine migliorano l’inferenza ad alte prestazioni per watt. I processori Ryzen Embedded, che contengono core “Zen” ad alte prestazioni e grafica Radeon, offrono anche opzioni di rendering e visualizzazione all’avanguardia per un’esperienza multimediale 4K potenziata e un codec video integrato per la codifica e decodifica 4K H.264/H.265.

La combinazione di elaborazione a bassa latenza e inferenza ad alte prestazioni per watt, sottolinea AMD, consente di ottenere prestazioni elevate per attività chiave, tra cui l’integrazione dell’elaborazione adattiva in tempo reale con I/O flessibile, motori AI per l’inferenza e grafica AMD Radeon, all’interno di una soluzione che sfrutta gli aspetti migliori di ciascuna tecnologia.

Embedded+ consente inoltre ai progettisti di sistemi di scegliere tra un ecosistema di schede ODM basate sull’architettura Embedded+ e di scalare il proprio portafoglio prodotti per offrire le prestazioni e i profili di potenza più adatti alle applicazioni target dei clienti.

La prima soluzione ODM basata sull’architettura Embedded+ è la Sapphire Edge+ VPR-4616-MB, una motherboard Mini-ITX a basso consumo di Sapphire Technology. Offre una suite completa di funzionalità con un consumo di appena 30W, sfruttando il processore Ryzen Embedded R2314 e il SoC Versal AI Edge VE2302 Adaptive. VPR-4616-MB è disponibile anche in un sistema completo, che comprende memoria, storage, alimentatore e chassis.

“Lavorando con un’architettura di calcolo convalidata e affidabile, siamo in grado di concentrare le nostre risorse per potenziare altri aspetti dei nostri prodotti, accorciando il time to market e riducendo i costi di R&S“, ha dichiarato Adrian Thompson, senior vice president of global marketing, Sapphire Technology. “Embedded+ è una piattaforma eccellente e semplificata per la realizzazione di soluzioni con prestazioni e funzionalità di primo piano“.