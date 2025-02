AMD illustra le best practice per l’ottimizzazione dell’inferenza sulle GPU Instinct MI300X

In un post sul blog ROCm dell’azienda, AMD analizza il modo in cui l’utilizzo di hardware, memoria, bandwidth di comunicazione e scalabilità contribuiscono alle prestazioni delle inferenze, descrivendo nel dettaglio le configurazioni ottimali per le GPU AMD Instinct MI300X.

L’ottimizzazione delle prestazioni dell’LLM sulle GPU – sottolinea l’azienda – è impegnativa a causa delle diverse esigenze dei modelli, dei vincoli di memoria e del bilanciamento di latenza e throughput. I dati principali del documento condiviso da AMD includono:

Prestazioni elevate : AMD Instinct MI300X supera l’H100 in scenari con limitazioni di memoria, come la generazione di output di grandi dimensioni o casi d’uso con stringenti requisiti di latenza, ad esempio TPOT.

: AMD Instinct MI300X supera l’H100 in scenari con limitazioni di memoria, come la generazione di output di grandi dimensioni o casi d’uso con stringenti requisiti di latenza, ad esempio TPOT. Supporto per modelli estesi : L’elevata capacità di memoria consente l’esecuzione di modelli di grandi dimensioni come Llama-3.1 405B e DeepSeek v3 e R1 , eccellendo al contempo con modelli più piccoli (≤30B) in TP1 e riducendo al minimo l’overhead di scalabilità della GPU.

: L’elevata capacità di memoria consente l’esecuzione di modelli di grandi dimensioni come , eccellendo al contempo con modelli più piccoli (≤30B) in TP1 e riducendo al minimo l’overhead di scalabilità della GPU. Maggiore efficienza e affidabilità: L’utilizzo di un minor numero di nodi per modelli di grandi dimensioni riduce i costi dell’infrastruttura e migliora l’affidabilità del sistema.

I contenuti del blog post si sviluppano attraverso quattro passaggi principali: procedura di inferenza vLLM su MI300X; benchmark di inferenza; analisi delle prestazioni e considerazioni specifiche del modello per il servizio online Latency-vs-Throughput; elementi chiave da prendere in considerazione.

Nella prima sezione del documento di AMD, gli sviluppatori possono avere un’introduzione all’inferenza su MI300X. Vengono illustrati i vantaggi architetturali di MI300X, come accedere a container docker ottimizzati e come creare e testare il proprio endpoint di inferenza vLLM.

Le successive due sezioni forniscono benchmark dettagliati e indicazioni pratiche concernenti alcuni dei modelli più utilizzati, come Llama e Mistral. Il documento si conclude con una sintesi dei punti essenziali da tenere in considerazione.

È possibile consultare il documento sul blog di AMD.

Inoltre, il team software di AMD pubblica regolarmente aggiornamenti dei container con nuove funzionalità e ottimizzazioni su AMD Infinity Hub.