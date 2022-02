Amd finalizza l’acquisizione di Xilinx

Amd ha annunciato di aver completato l’acquisizione di Xilinx, dando così vita al nuovo leader nel settore del calcolo ad alte prestazioni ed adattivo. Questa acquisizione è ufficialmente la più grande nella storia dei della società americana e unisce due aziende leader di settore con portafogli prodotti, clienti e competenze di mercato complementari.

Il business di Xilinx sarà il nuovo Adaptive and Embedded Computing Group (AECG) di Amd, guidato dall’ex CEO di Xilinx Victor Peng. La divisione AECG continuerà a focalizzarsi sui prodotti FPGA e SoC adattivi, oltre che sulle roadmap dei prodotti embedded per i suoi mercati di riferimento, avvantaggiandosi ora di efficienze di scala e della possibilità di offrire una più vasta gamma di soluzioni, comprese le CPU e le GPU di Amd.

Lisa Su, CEO Amd, ha dichiarato: «L’acquisizione di Xilinx riunisce prodotti, clienti e mercati altamente complementari a proprietà intellettuali diversificate e talenti di livello mondiale, dando vita al nuovo leader nel settore del calcolo ad alte prestazioni ed adattivo. Xilinx offre dispositivi logici programmabili (FPGA), SoC adattivi, AI Engine e competenze software leader di mercato, che ci consentiranno di offrire al mercato il migliore portafoglio di soluzioni adaptive e high-performace computing del settore, oltre che indirizzare una quota maggiore dei circa 135 miliardi di dollari di opportunità di mercato che prevediamo in ambito cloud, edge e dispositivi intelligenti».

Mario Silveira, corporate vice president EMEA di Amd ha affermato: «Questo giorno rappresenta un momento storico per Amd in EMEA, in quanto unendo le nostre forze con Xilinx creiamo il leader nel settore del calcolo ad alte prestazioni ed adattivo. Ora, Amd ha il più vasto portafoglio prodotti del settore per i segmenti del computing, della grafica e dei SoC adattivi. Siamo entusiasti dell’opportunità di poter collaborare con i nostri clienti in un più ampio ventaglio di mercati come quello delle telecomunicazioni, dell’automotive e industriale, che rappresentato le colonne portanti della crescita economica in EMEA».

Amd e Xilix, i vantaggi dell’operazione

Incremento del TAM indirizzabile da 80 a 135 miliardi di dollari e ampliamento a nuovi mercati e clienti

Le collaborazioni strategiche di Xilinx nei settori delle comunicazioni wired e wireless, automotive, industriale, aerospaziale e della difesa, del broadcasting, misurazione e simulazione e nei mercati consumer completano la presenza di Amd nei mercati dei PC e dei data center.

Ampliamento in Ricerca e Sviluppo

L’acquisizione apporta ulteriori competenze nella ricerca e sviluppo di tecnologie avanzate, tra cui le innovative tecnologie di stacking e packaging, le soluzioni chiplet e di interconnessione, le architetture AI e domain-specific e le piattaforme software avanzate.

Rafforzamento del modello finanziario

L’acquisizione fornisce più flussi di entrate diversificate in nuovi mercati con cicli produttivi più lunghi e ad alto margine, pur mantenendo la crescita leader del settore di Amd.

La transazione si prevede sarà accrescitiva per i margini lordi e operativi non-GAAP, l’EPS non-GAAP e per la produzione di free cash flow nel primo anno.

