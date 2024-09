Amd contribuisce all’innovazione dei nuovi pc Copilot+, con i chip Ryzen AI serie 300

In collaborazione con Microsoft, AMD è tra i fornitori di chip protagonisti dell’espansione della disponibilità dei nuovi PC Copilot+. Alimentati dai processori AMD Ryzen AI serie 300, dotato di un potente motore di intelligenza artificiale, saranno disponibili attraverso un aggiornamento gratuito di Windows a partire da novembre 2024.

Progettati per garantire sicurezza e un’autonomia prolungata, i PC Ryzen AI – sottolinea AMD – integrano la rete ibrida AI dall’edge al cloud, sfruttando la potenza dell’elaborazione localizzata per raggiungere nuovi livelli di prestazioni, con esperienze autenticamente personali. Il tutto all’interno di una solida piattaforma in grado di interagire con un vero e proprio ecosistema software composto da milioni di app.

Con prestazioni AI da 50 TOPS, secondo il produttore di chip i PC Microsoft Copilot+ alimentati dai processori AMD Ryzen AI serie 300 rappresentano il punto di accesso a una nuova era ricca di grandi trasformazioni per i consumatori e le aziende di tutto il mondo.

Secondo AMD, i PC Microsoft Copilot+ potenziati da processori Ryzen AI serie 300 sono in grado di portare maggiore produttività, maggiore creatività e migliore collaborazione. E questo si traduce in casi d’uso trasversali. Gli sviluppatori di software potranno aumentare la loro produttività. Oppure, una società di consulenza contabile o legale potrà risparmiare innumerevoli ore e risorse nella navigazione di un complesso codice tributario o nella sintesi di un documento legale. Ancora: in uno studio di produzione multimediale, portando la potenza dell’intelligenza artificiale su sistemi mobili ultrasottili si possono ora effettuare brainstorming visivi e modifiche creative in luoghi remoti e in tempo reale, senza la necessità di tornare alla postazione di lavoro in sede.

Con 50 TOPS di prestazioni AI, i PC Microsoft Copilot+ alimentati dai processori Ryzen AI serie 300 secondo AMD sono la porta d’accesso a questa nuova era di trasformazione per i consumatori e le aziende di tutto il mondo.

“Siamo entusiasti di annunciare l’ampliamento della disponibilità dei PC Copilot+ con i sistemi dotati di processori AMD Ryzen AI serie 300. Questo segna una tappa significativa nel nostro percorso di collaborazione con AMD per offrire i PC Windows più veloci mai costruiti. Questo segna una pietra miliare significativa nel nostro percorso di co-ingegnerizzazione con AMD per offrire i PC Windows più veloci e intelligenti mai costruiti.

Insieme, il silicio all’avanguardia di AMD e l’innovativa architettura di sistema di Windows rappresentano un rivoluzionario balzo in avanti nel fornire ai clienti prestazioni eccezionali, una maggiore durata della batteria ed esperienze AI rivoluzionarie. L’entusiasmo e lo slancio attorno ai PC Copilot+ continuano a crescere e non vediamo l’ora di vedere come i nostri clienti sfrutteranno questi progressi per migliorare la loro produttività e creatività“, ha dichiarato Pavan Davuluri, Corporate Vice President, Windows + Devices.