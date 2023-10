AMD acquisisce l’azienda di software AI open-source Nod.ai

Nod.ai accelera l’implementazione di soluzioni AI ottimizzate su piattaforme AMD ad alte prestazioni e rafforza la strategia AMD per il software open-source

AMD ha annunciato la firma di un accordo definitivo per l’acquisizione di Nod.ai, al fine di espandere le capacità del software AI aperto dell’azienda. L’aggiunta di Nod.ai porterà ad AMD un team esperto che ha sviluppato una tecnologia software leader del settore che accelera la distribuzione di soluzioni AI ottimizzate per gli acceleratori di data center AMD Instinct, i processori AI Ryzen, i processori EPYC, i SoC Versal e le GPU Radeon. L’accordo si allinea fortemente alla strategia di crescita dell’AI di AMD, incentrata su un ecosistema software aperto che abbassa le barriere di ingresso per i clienti attraverso strumenti, librerie e modelli per gli sviluppatori.

“L’acquisizione di Nod.ai dovrebbe migliorare in modo significativo la nostra capacità di fornire ai clienti dell’IA un software aperto che consenta loro di implementare facilmente modelli di IA altamente performanti e ottimizzati per l’hardware AMD”, ha dichiarato Vamsi Boppana, Senior Vice President dell’Artificial Intelligence Group di AMD. L’aggiunta del talentuoso team di Nod.ai accelera la nostra capacità di far progredire la tecnologia dei compilatori open-source e di consentire soluzioni di IA portatili e ad alte prestazioni in tutto il portafoglio di prodotti AMD”. Le tecnologie di Nod.ai sono già ampiamente diffuse nel cloud, nell’edge e in un’ampia gamma di dispositivi end point”.

“In Nod.ai siamo un team di ingegneri che si concentra sulla risoluzione dei problemi – in modo rapido – e si muove al ritmo di un settore in costante cambiamento per sviluppare soluzioni per la prossima serie di problemi”, ha affermato Anush Elangovan, co-fondatore e CEO di Nod.ai. “Il nostro percorso come azienda ha consolidato il nostro ruolo di manutentori e collaboratori principali di alcuni dei repository di IA più importanti al mondo, tra cui SHARK, Torch-MLIR e la tecnologia di generazione del codice OpenXLA/IREE. Unendo le forze con AMD, porteremo questa esperienza a una gamma più ampia di clienti su scala globale”.

Chi è Nod.ai, la società acquisita da AMD

Nod.ai offre soluzioni di intelligenza artificiale ottimizzate ai principali hyperscaler, imprese e startup. Le funzionalità di automazione basate su compilatori del software SHARK di Nod.ai riducono la necessità di ottimizzazione manuale e il tempo necessario per implementare modelli di IA altamente performanti da eseguire su un ampio portafoglio di piattaforme data center, edge e client alimentate dalle architetture AMD CDNA, XDNA, RDNA e “Zen”.