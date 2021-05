Ambienti Mac ad accesso remoto e ad alte prestazioni

Teradici, la società sviluppatrice della tecnologia PC-over-IP (PCoIP) per il virtual workspace e del Cloud Access Software (CAS), e MacStadium, il noto fornitore di soluzioni cloud Mac di classe enterprise, hanno annunciato un accordo di collaborazione che permetterà agli utenti Mac di accedere da remoto all’hardware Apple come se fossero su una macchina locale.

Questa soluzione che funziona con il sistema Apple sfrutta l’infrastruttura cloud-hosted Mac di MacStadium per semplificare e accelerare la delivery di Teradici CAS con supporto PCoIP ai clienti Mac in tutto il mondo.

L’accordo tra Teradici e MacStadium prevede il supporto per un’ampia gamma di casi d’uso dell’infrastruttura Mac, tra cui l’automazione delle pipeline CI/CD, il miglioramento dei test, il portare i desktop Mac ovunque siano necessari e l’utilizzo dei Mac come server.

Secondo le aziende protagoniste dell’accordo, questa collaborazione permetterà alle imprese e alle attività che utilizzano l’hardware Mac e il sistema operativo macOS come loro piattaforma di computing e It di prima scelta, di implementare facilmente una tecnologia di accesso remoto sicura e ad alte prestazioni.

La soluzione si basa sul know how e sull’esperienza delle due società in questo campo.

Per quasi un decennio MacStadium ha costruito soluzioni per potenziare la tecnologia Apple per gli utenti business, offrendo un’ampia varietà di soluzioni cloud per iOS e macOS che presto includeranno la tecnologia Teradici CAS e PCoIP.

Teradici CAS supporterà Mac che eseguono macOS Catalina o macOS Big Sur e fornirà i più alti livelli di sicurezza, reattività e fedeltà per facilitare i flussi di lavoro ad alta intensità grafica, assicurano le due aziende.

Inoltre, tutti gli endpoint PCoIP esistenti, compresi i client macOS, Windows, Linux, i client PCoIP Zero e i thin client PCoIP, saranno in grado di connettersi a un host macOS.

Teradici e MacStadium hanno annunciato che il supporto CAS di Teradici su MacStadium sarà disponibile a metà del 2021 e si estenderà ai casi d’uso di knowledge worker e power user.