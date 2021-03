Amazon S3, come elaborare i dati per più applicazioni

Quando si memorizzano i dati in Amazon S3 (Simple Storage Service), è possibile condividerli facilmente affinché siano utilizzati da più applicazioni, sottolinea il team di AWS: tuttavia, ogni applicazione ha i propri requisiti e può avere bisogno di una view diversa dei dati.

Per esempio, un dataset creato da un’applicazione di e-commerce potrebbe includere informazioni di identificazione personale (PII, personally identifiable information) che non sono necessarie quando gli stessi dati vengono elaborati per gli analytics e dovrebbero essere rimossi.

D’altra parte, prosegue la spiegazione di AWS, se lo stesso dataset viene utilizzato per una campagna di marketing, potrebbe essere necessario arricchire i dati con ulteriori dettagli, come le informazioni provenienti dal database di fidelizzazione dei clienti.

Per fornire diverse viste di dati a più applicazioni, mette in evidenza il team di AWS, ci sono attualmente due opzioni. O si creano, memorizzano e mantengono ulteriori copie derivate dei dati, in modo che ogni applicazione abbia il proprio dataset personalizzato. Oppure si costruisce e si gestisce un’infrastruttura come layer proxy davanti a S3 per intercettare ed elaborare i dati quando vengono richiesti.

Entrambe le opzioni aggiungono però complessità e costi, così il team di Amazon S3 ha deciso di realizzare una soluzione migliore.

S3 Object Lambda è una nuova funzionalità che consente di aggiungere il proprio codice per elaborare i dati recuperati da Amazon S3 prima di restituirli a un’applicazione. Ciò rende molto più facile la condivisione e la conversione dei dati tra più applicazioni.

S3 Object Lambda funziona con le proprie applicazioni esistenti e utilizza le funzioni AWS Lambda per elaborare e trasformare automaticamente i dati mentre vengono recuperati da Amazon S3. La funzione Lambda è invocata in linea con una S3 GET request standard, quindi non è necessario modificare il codice della propria applicazione, sottolinea il team di AWS.

In questo modo, è possibile presentare facilmente più viste dallo stesso set di dati, e si possono aggiornare le funzioni Lambda per modificare queste view in qualsiasi momento.

S3 Object Lambda è disponibile in tutte le region AWS ad eccezione di Asia Pacifico (Osaka), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), Cina (Beijing) e Cina (Ningxia).