Amazon Prime Day 2021, il volano del business per le Pmi

L’Amazon Prime Day 2021 si è rivelato ancora una volta il migliore di sempre per i partner di vendita, quasi tutte Pmi.

Piccole e medie imprese che continuano a crescere più dell’attività di vendita al dettaglio di Amazon.

I clienti Prime in 20 Paesi hanno fatto più acquisti durante questo Prime Day che in qualsiasi Prime Day precedente e hanno approfittato di sconti importanti su prodotti per la casa, moda, bellezza ed elettronica, acquistando oltre 250 milioni di prodotti a livello globale e risparmiando più che in qualsiasi Prime Day precedente.

Amazon Prime Day continua a sostenere le piccole e medie imprese

Amazon investe costantemente miliardi per garantire il successo dei partner di vendita e anche le due settimane precedenti al Prime Day 2021 si sono rivelate davvero proficue per le piccole e medie imprese grazie alla promozione Spendi €10, Ottieni €10 finanziata da Amazon. I clienti hanno speso oltre 1,9 miliardi di dollari su più di 70 milioni di prodotti provenienti da piccole e medie imprese durante il periodo promozionale, un aumento di oltre il 100% anno su anno rispetto alla promozione dell’anno scorso.

Dispositivi Amazon e Alexa

I clienti hanno approfittato di sconti rilevanti sui dispositivi Amazon durante il Prime Day:

La Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa è stato il dispositivo più popolare durante il Prime Day. I clienti hanno acquistato più Fire TV 4K durante Prime Day di quest’anno che in qualsiasi altro Prime Day passato.

I clienti hanno acquistato un numero record di Fire TV, da marchi come Toshiba e Insignia, durante il Prime Day e le due settimane precedenti l’evento di quest’anno. Sono stati venduti anche centinaia di migliaia di tablet Amazon Fire e tablet Fire Kids, inclusi il nuovo tablet Fire HD 10, il tablet Fire HD 8 e il tablet Fire HD 8 Kids.

Nei giorni precedenti il Prime Day, Alexa ha contribuito a rendere più facile lo shopping per decine di milioni di clienti, aiutandoli a trovare offerte sui prodotti che avevano messo nel carrello e mandando loro dei promemoria.

Le Tendenze Prime Day

Queste le categorie più acquistate dai clienti a livello globale durante il Prime Day 2021: utensili, bellezza, nutrizione, prodotti per l’infanzia, elettronica inclusi dispositivi Amazon, abbigliamento e prodotti per la casa.

I prodotti più venduti in tutto il mondo per il Prime Day 2021 includono iRobot Roomba 692 Robot Vacuum, Keurig K-Slim Coffee Maker, le vitamine gommose all’aceto di sidro di mele di Goli Nutrition e Crest 3D White Professional Effects Whitestrips.

I clienti Prime di tutto il mondo hanno risparmiato sui prodotti per il ritorno a scuola acquistando oltre 600.000 zaini, 1.000.000 di laptop, 1.000.000 di cuffie, 240.000 notebook, 40.000 calcolatrici e 220.000 prodotti Crayola.

In Italia, alcuni dei prodotti Made in Italy più acquistati dai clienti sono stati Nuvo’ 72% Bava di Lumaca Crema Viso Antirughe biologica certificata con Acido Ialuronico Olio di Vinaccioli Aloe, VOVEES Artemis Crema Viso Antirughe Idratante Bio con Acido Ialuronico Puro per Giorno e Notte, Sedia Telami.