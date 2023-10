Amazon, missione Kuiper Protoflight: i primi due satelliti sono nello spazio

Amazon ha condiviso un aggiornamento sulla missione Protoflight di Project Kuiper, l’iniziativa di Amazon che mira a fornire banda larga veloce e conveniente alle comunità di tutto il mondo dispiegando migliaia di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) collegati a una rete globale di antenne, fibre e punti di connessione Internet a terra.

Alle ore 20:00 di venerdì 6 ottobre, Project Kuiper ha inviato nello spazio i suoi primi due satelliti a bordo di un razzo Atlas V di United Launch Alliance (ULA). Il lancio ha dato il via alla missione Kuiper Protoflight, un ciclo di test della durata di mesi per convalidare la progettazione del sistema e le prestazioni della rete. Gli ingegneri hanno già acquisito dati fondamentali per la missione, ha sottolineato Amazon.

“C’è ancora molto lavoro da fare, ma a questo punto della missione sono entusiasta di comunicare che KuiperSat-1 e KuiperSat-2 stanno funzionando in modo nominale”, ha dichiarato Rajeev Badyal, vicepresidente della tecnologia per Project Kuiper. “I due satelliti sono stabili in orbita, raccolgono energia dal sole e comunicano attraverso tutti i collegamenti dalla Terra allo spazio e dallo spazio alla Terra. Stiamo già imparando molto da questa missione che aiuterà a migliorare ulteriormente i nostri sistemi di produzione e il team dovrebbe essere molto orgoglioso di questo traguardo”.

Nella prossima fase della missione, ha condiviso l’azienda, sarà testata l’intera rete di dati da un capo all’altro. Ciò comporta l’instradamento dei dati da Internet, attraverso la rete terrestre fornita da Amazon Web Services (AWS), da un’antenna gateway di terra ai satelliti prototipo, per poi scendere fino alle antenne dei terminali dei clienti nel sito di test e inviare dati nella direzione opposta.

Project Kuiper prevede di avviare la produzione del satellite a Kirkland, Washington, entro la fine dell’anno, parallelamente alla missione prototipo. Gli insegnamenti tratti dalla missione, afferma Amazon, contribuiranno a perfezionare l’hardware, il software e l’infrastruttura alla base del Sistema Kuiper. Il lancio del primo di questi satelliti è previsto per la prima metà del 2024, mentre l’avvio del beta testing con i primi clienti commerciali è previsto per la fine del 2024.

“È molto incoraggiante vedere questo network complesso iniziare a comporsi”, ha affermato Badyal. “Siamo entusiasti dei progressi compiuti e della nostra opportunità di aiutare a connettere comunità non servite e sottoservite in tutto il mondo.”