Amazon lancia Build It, gli utenti scelgono i progetti da produrre

Amazon ha lanciato Build It, un nuovo programma nato nell’ambito di Day 1 Editions che offre agli utenti la possibilità di esprimersi su quali prodotti il colosso dell’ecommerce e del cloud debba costruire.

Il meccanismo è quindi simile a quello del crowdfunding, ma senza una platea di inventori da finanziare: è Amazon stessa a proporre i suoi progetti, tra i quali realizzerà in concreto quelli che incontreranno l’interesse dei clienti.

Il funzionamento, come l’idea di partenza, è semplice: Amazon presenterà periodicamente al pubblico alcuni dei suoi concept selezionati e saranno gli utenti stessi a dire quali desiderano che vengano costruiti. Come? In modo altrettanto semplice: preordinandoli.

Se un concept raggiunge il suo obiettivo di preordine in 30 giorni, Amazon inizierà a costruirlo e i sostenitori del progetto saranno tra i primi a ricevere il prodotto finale. Quando il cliente effettua un preordine, otterrà un prezzo speciale e l’importo verrà addebitato solo se e quando il prodotto verrà spedito.

Se invece l’obiettivo del preordine non viene raggiunto, il prodotto non verrà costruito da Amazon e di conseguenza il costo non verrà addebitato.

Il primo round di Amazon Built It è già partito: i preordini sono disponibili e il prezzo promozionale speciale sarà disponibile solo per 30 giorni, fino al 19 marzo.

I primi concept di Amazon Build It a essere disponibili sono tre: una stampante smart per note adesive, una bilancia nutrizionale intelligente e un orologio a cucù smart; tutti funzionano con Alexa (e richiedono un dispositivo Echo compatibile).

Per questa prima ondata di proposte, ha informato Amazon, ne verrà costruita almeno una in base ai preordini ricevuti da parte degli utenti. Se ognuno di questi concept dovesse raggiungere gli obiettivi di preordine prefissati, Amazon li produrrà tutti.

Per quanto riguarda la Smart Sticky Note Printer, questa stampante funziona con Alexa e tramite la tecnologia voice-to-print rende facile stampare note quali liste della spesa o di cose da fare, promemoria ed eventi del calendario e altro ancora. Si tratta di una stampante a tecnologia termica, quindi non ha bisogno di inchiostro o toner, e i rotoli di carta sono facili da sostituire: il suo prezzo speciale di preordine è di 89,99 dollari.

La Smart Nutrition Scale è invece una bilancia intelligente che funziona con Alexa per offrire accesso immediato e lasciando le mani libere alle informazioni nutrizionali per migliaia di ingredienti e alimenti in base al peso. Se abbinata con un Echo Show è anche possibile visualizzare le informazioni nutrizionali; è disponibile per un prezzo speciale di preordine di 34,99 dollari.

Originale lo Smart Cuckoo Clock: è un orologio a cucù che fonde in modo divertente la tecnologia con la tradizione. Anch’esso naturalmente funziona con Alexa e dispone di 60 LED, di un cucù meccanico a scomparsa e di altoparlanti integrati per timer e sveglie. L’orologio ha un pendolo rimovibile in modo da poterlo sia montare su una parete che posizionare su una mensola. Il prezzo di preordine speciale è di 79,99 dollari.