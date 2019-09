Amazon ha annunciato che saranno in vendita in Italia da novembre i sistemi Wi-Fi mesh di eero. Tali dispositivi, afferma Amazon, consentono di sostituire il router ed estendere la copertura Wi-Fi in ogni angolo della casa, senza interruzioni di segnale, riducendo così le zone senza accesso.

Più in dettaglio, il software TrueMesh di eero offre la possibilità di aggiungere tutti i dispositivi necessari per garantire una copertura senza interruzioni di segnale, in ogni casa. TrueMesh mantiene le connessioni tra i dispositivi, ottimizza il routing dei dati e indirizza in modo intelligente il traffico per evitare congestioni, buffering e interruzioni di segnale. In questo modo, viene garantita una migliore esperienza Wi-Fi in tutta la casa. Inoltre, in media una volta al mese, il software eero installa automaticamente gli aggiornamenti con nuove funzionalità, garantendo così un continuo miglioramento del sistema.

Un sistema personalizzato

I dispositivi eero sono disponibili due versioni:

eero - opzione con il prezzo più accessibile, offre una connessione Wi-Fi semplice e affidabile per la visione di contenuti in streaming, il gaming e il lavoro da casa.

eero Pro- eero Pro è l'opzione più potente, con frequenze radio tri-band, e offre una connessione migliore in ogni stanza della casa, anche in giardino.

La fiducia del cliente è la priorità assoluta, precisa Amazon. Per questo, sono raccolte informazioni diagnostiche di rete solo per migliorare le prestazioni, la stabilità e l'affidabilità di prodotti e servizi e per fornire un’assistenza del livello atteso dal cliente. I prodotti verificano costantemente la presenza di minacce alla sicurezza e inviano automaticamente aggiornamenti per proteggere la rete, i dispositivi e la casa. Se mai dovesse essere rilevato un elemento di vulnerabilità, la società sarebbe in grado di aggiornare rapidamente e automaticamente tutti i sistemi online.

Le principali funzioni di sicurezza della rete includono:

Crittografia dei dati - le connessioni tra i dispositivi, il cloud e l'app sono crittografate.

Crittografia WPA-2 - requisito per la connessione dei dispositivi del cliente alla rete eero.

Protezione del profilo - l’accesso all’app si effettua grazie a un codice monouso, inviato tramite messaggio di testo.

I prezzi

Come anticipato, i dispositivi eero saranno in vendita Italia da inizio novembre ai seguenti prezzi:

eero – 109 euro per una ogni unità o 279 euro per la confezione da tre unità

eero Pro - 199 euro per una singola unità o 499 euro per la confezione da tre unità.