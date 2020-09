Amazon Echo si trasforma in una sfera ed Echo Show segue l’utente

Amazon ha presentato una nuova gamma di dispositivi Echo con un design totalmente nuovo, un audio migliorato e funzionalità che rendono Alexa più intelligente. https://www.amazon.it/echo.

Il nuovo Echo diventa una sfera

Il nuovo Echo combina in un unico dispositivo le caratteristiche migliori di Echo ed Echo Plus, mantenendo lo stesso prezzo di Echo. Presenta un design completamente nuovo e una finitura in tessuto, con un anello luminoso a LED alla base della sfera che si riflette sulle superfici per una maggiore visibilità.

Anche l’audio è stato migliorato: grazie al woofer da 3” (76 mm) e ai due tweeter (20 mm/0,8”), Echo offre un suono stereo Dolby da un unico dispositivo con, assicura Amazon, alti nitidi, medi dinamici e bassi profondi.

Come Echo Studio, il nuovo Echo rileva automaticamente l’acustica dello spazio e ottimizza la riproduzione audio. Basterà chiedere di ascoltare la propria canzone preferita per apprezzare un suono ricco di sfumature che si adatta automaticamente a qualsiasi stanza.

Per la prima volta, Echo include un hub per la Casa Intelligente, con il supporto di Zigbee, e dispone anche della connettività Bluetooth LE.

Nuovo design anche per Echo Dot ed Echo Dot con orologio

Il nuovo Echo Dot ha lo stesso design sferico e la stessa finitura in tessuto di Echo, che lo rendono elegante e adatto ad ogni spazio. Echo Dot è compatto, ma presenta un altoparlante frontale da 41 mm che riproduce voci nitide e bassi bilanciati. Il nuovo Echo Dot con orologio presenta gli stessi miglioramenti di Echo Dot, oltre a un display LED che consente di controllare facilmente l’ora, la temperatura esterna, i timer e le sveglie. E ora la funzione che consente di spegnere la sveglia con un tocco sarà disponibile anche su Echo Dot ed Echo.

Echo Show 10 si muove con l’utente

Il nuovo Echo Show 10 è il frutto di una completa riprogettazione dell’utilizzo di Alexa con uno schermo ed è stato migliorato in molti modi. Dispone di uno schermo 10” adattivo con risoluzione HD che resta sempre visibile mentre l’utente interagisce con Alexa, indipendentemente dal punto della stanza in cui si trova. In questo senso, usa un motore senza spazzole silenzioso: mentre Echo Show 10 ruota, non si sentirà alcun rumore.

Con Echo Show 10, è possibile effettuare una videochiamata senza preoccuparsi di finire fuori dall’inquadratura perché, mentre ci si muove, anche il display ruota. E la nuova telecamera grandangolare da 13 MP regola l’inquadratura per mantenere l’utente e l’interlocutore sempre in primo piano e al centro dell’immagine.

Inoltre, con le nuove chiamate di gruppo di Alexa, è possibile creare un gruppo di 8 amici, o familiari, e chiedere semplicemente “Alexa, chiama la mia famiglia” per entrare in contatto con loro.

Mentre Echo Show 10 ruota, ruotano anche i doppi tweeter frontali e il woofer, fornendo un suono direzionale che si adatta automaticamente a qualsiasi stanza. Echo Show 10 si muoverà mentre si guardano le notizie, il sommario quotidiano o i vari contenuti da Prime Video. Presto, tramite Echo Show, i clienti potranno accedere anche ai contenuti Netflix. Basterà chiedere di cercare un contenuto all’interno del catalogo, per godersi le serie originali Netflix, tra cui Stranger Things, The Crown, The Irish Man usando solo la voce.

Echo Show 10 utilizza algoritmi di visione artificiale evoluti che aiutano a rendere la casa dei clienti più intelligente e sicura. In questo senso, è possibile anche visualizzare le riprese dal vivo effettuate da Echo Show 10 su un altro dispositivo Echo Show o tramite l’app Alexa, facendo ruotare il dispositivo da remoto per vedere l’intera stanza o impostare una routine che permette di accendere automaticamente le luci quando Echo Show 10 rileva che qualcuno è entrato nella stanza. Inoltre, le funzionalità per la Casa Intelligente integrate includono il supporto per Zigbee e per la connettività Bluetooth.

È possibile disattivare il movimento del nuovo Echo Show 10 in qualsiasi momento semplicemente chiudendo il coperchio della fotocamera, regolando le impostazioni della privacy sul dispositivo o nell’app Alexa o semplicemente dicendo “Alexa, disattiva il movimento”.

Prezzi e disponibilità

Echo ed Echo Dot saranno disponibili nei colori antracite, bianco ghiaccio e ceruleo rispettivamente ai prezzi di 99,99 euro e di 59,99 euro. Echo Dot con orologio (69,99 EUR) sarà disponibile in bianco ghiaccio e ceruleo. I nuovi prodotti possono essere preordinati a partire da oggi ma inizieranno a essere spediti entro la fine dell’anno.

Echo Show 10 costa 249,99 euro e sarà disponibile nei colori antracite e bianco. È possibile registrarsi per ricevere una notifica quando il nuovo Echo Show 10 sarà disponibile.

Tutte le nuove funzionalità annunciate oggi saranno disponibili su tutti i dispositivi Echo Show entro la fine dell’anno.

Oltre a utilizzare materiali sostenibili, i nuovi dispositivi Echo sono dotati anche della modalità Risparmio energetico, che consentirà di risparmiare energia in modo intelligente durante i periodi di inattività, per tutta la durata del ciclo di vita del dispositivo.