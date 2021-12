Amazon DevOps Guru aiuta a risolvere i problemi dei database

Amazon DevOps Guru per RDS è una nuova funzionalità per Amazon DevOps Guru lanciata di recente da Amazon Web Services (Aws).

La nuova funzione permette agli sviluppatori di individuare, diagnosticare e risolvere facilmente i problemi operativi e di prestazioni in Amazon Aurora, il database relazionale per il cloud.

Centinaia di migliaia di clienti – sottolinea Aws – oggi usano Amazon Aurora perché è altamente disponibile, scalabile e durevole.

Tuttavia, man mano che le applicazioni crescono in dimensioni e complessità, diventa più impegnativo per i clienti rilevare e risolvere rapidamente i problemi operativi e di performance.

DevOps Guru è un servizio di Aws che utilizza il machine learning per rilevare automaticamente e avvisare i clienti dei problemi delle applicazioni, compresi quelli del database.

DevOps Guru per RDS è ideato per aiutare gli sviluppatori che utilizzano i database Amazon Aurora a rilevare, diagnosticare e risolvere i problemi di prestazioni del database velocemente e su scala.

Con questo nuovo strumento, gli sviluppatori avranno a disposizione sufficienti informazioni per determinare la causa esatta di un problema di performance del database.

Secondo Aws questo lancio farà risparmiare a sviluppatori e ingegneri molte ore di lavoro che passerebbero altrimenti nel tentativo di scoprire e rimediare ai problemi del database.

Amazon DevOps DevOps Guru per RDS sfrutta il machine learning per identificare e analizzare automaticamente una vasta gamma di issue di database legati alle prestazioni, come il sovrautilizzo delle risorse dell’host, i colli di bottiglia o il comportamento scorretto delle query SQL.

Lo strumento consiglia anche soluzioni per rimediare ai problemi che trova. Per utilizzare questa funzionalità, sottolinea inoltre Aws, non è necessario essere un esperto di database o di machine learning.

Quando viene rilevato un problema, DevOps Guru per RDS visualizza la scoperta nella console di DevOps Guru e invia notifiche utilizzando Amazon EventBridge o Amazon Simple Notification Service (SNS).

Questo permette agli sviluppatori di gestire automaticamente e intraprendere azioni in tempo reale sui problemi.