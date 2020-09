Amazon Blink, nuove videocamere di sicurezza wireless

Amazon ha presentato le nuove telecamere di sicurezza wireless per la smart home, Blink in versione Outdoor e Indoor (leggi la nostra recensione del precedente modello).

Funzionano con due batterie al litio AA della durata di due anni, utili a renderne più comodo l’utilizzo e il mantenimento nel tempo.

Le telecamere si caratterizzano per un nuovo design e offrono la registrazione di video con risoluzione HD da 1080p, la visione notturna a infrarossi, il rilevamento del movimento e l’audio bidirezionale.

Blink ha annunciato anche un nuovo pacchetto di estensione della batteria che ne raddoppia la durata consentendo di arrivare a quattro anni di autonomia attraverso un normale utilizzo del dispositivo, in modo che i clienti non perdano neanche uno dei momenti che è importante riprendere.

Utilizzando uno smartphone e l’app Blink Home Monitor, gli utenti di Blink Outdoor e Indoor potranno avere una visione live della loro casa, ricevere avvisi di rilevamento del movimento e utilizzare l’audio bidirezionale per parlare con persone o animali domestici presenti nell’abitazione.

Si possono creare zone di attività personalizzate con due finalità: ridurre gli avvisi non necessari nel caso in cui vengano riprese aree ad elevata frequentazione e rimuovere sezioni del campo visivo della videocamera utilizzando la funzione “zona di privacy“.

Archiviazione su cloud o in locale

Blink ora offre due opzioni di archiviazione video: su cloud e in locale.

Le telecamere Blink Outdoor e Indoor includono una prova gratuita del piano di archiviazione cloud di Blink, valido fino al 31 marzo 2021.

Dopo tale data chi preferiscono l’archiviazione su cloud può prolungare l’abbonamento a partire da 3 euro al mese per una telecamera o da 10 euro al mese per un numero illimitato di telecamere in un’unica posizione, senza la necessità di un contratto a lungo termine.

Gli utenti possono scegliere di archiviare le proprie registrazioni in locale, senza costi mensili, utilizzando il modulo di sincronizzazione 2 e la chiavetta USB (venduta separatamente).

Il modulo di sincronizzazione 2 di Blink può collegare fino a 10 videocamere, consentendo ai clienti di creare una rete efficace di dispositivi controllabili con facilità, direttamente dal proprio smartphone.

Il pacchetto di estensione della batteria di Blink consente alle videocamere di funzionare con quattro batterie al litio AA anziché due, raddoppiando la durata della batteria fino a un totale di quattro anni con un normale utilizzo del dispositivo.

Mentre la tecnologia dei chip di Blink consente alle telecamere di avere già un’ampia durata della batteria di due anni, il nuovo pacchetto di estensione della batteria può essere particolarmente interessante per i clienti con telecamere posizionate in aree ad elevata frequentazione o difficili da raggiungere, che desiderano la comodità e la flessibilità di una soluzione wireless, senza il fastidio di sostituire frequentemente le batterie.

Blink Outdoor e Indoor sono compatibili con Alexa. I clienti possono chiedere ad Alexa di attivarle e disattivarle, guardare le registrazioni o dire “Alexa, mostrami la telecamera della porta d’ingresso” per avere accesso a una visione dal vivo tramite Echo Show, Fire TV o tablet Fire.

I clienti possono anche impostare annunci di movimento e routine personalizzate, come l’attivazione di luci intelligenti quando una telecamera rileva il movimento. Per una corretta manutenzione della batteria, i clienti possono chiedere ad Alexa di inviare un promemoria quando le batterie si scaricano e impostarne l’ordine.

Le telecamere Blink Indoor sono disponibili per il preordine a 99,99 euro, mentre le Outdoor a 119,99 euro.

Saranno poi disponibili tramite Amazon e i rivenditori selezionati come MediaWorld.

Il nuovo pacchetto di estensione della batteria di Blink, venduto separatamente, sarà disponibile per 39,99 EUR.