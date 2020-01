Amazon propone anche in Italia il pagamento a rate con tasso zero

In linea con quanto già succede in altre nazioni europee (come per esempio in Germania e Inghilterra), Amazon sta testando anche in Italia un servizio per il pagamento a rate dei prodotti acquistati sul suo marketpalace. Al momento sembra sia un’opportunità offerta ancora a pochi clienti e per un numero limitato di articoli, tuttavia è una modalità di acquisto già governata da precisi termini e condizioni.

Dal punto di vista pratico, le condizioni poste da Amazon comportano la possibilità di comprare degli articoli pagandoli in 5 rate a tasso zero. La prima rata è pagata al momento della spedizione del prodotto, le altre a scadenze successive di 30 giorni. Ogni rata è del medesimo importo e questo viene detratto dalla carta di credito o di debito indicata per l’acquisto del prodotto. Non è ammesso l’uso di carte prepagate o con data di scadenza inferiore a 20 giorni rispetto a quella di acquisto.

In questa fase, tra tutti gli articoli presenti nel carrello Amazon consente di pagarne uno solo con il tasso zero. Inoltre, non permette di effettuare ulteriori acquisti con pagamenti rateizzati finché non si è completato il pagamento di quello già in essere.

Può usufruire del pagamento a tasso zero chi durante l’acquisto vede comparire la dicitura “5 rate mensili da” tra le opzioni di pagamento nella pagina di dettaglio dell’articolo. Inoltre, Amazon precisa che per poter usufruire di questa opportunità e necessario essere residenti in Italia e avere un account Amazon attivo almeno da un anno.

Attualmente i prodotti che possono essere pagati con il tasso zero sono prevalentemente quelli di elettronica di consumo e, ovviamente, quelli a marchio Amazon.

Amazon sembra quindi compiere un altro passo verso l’obiettivo di diventare anche una società di servizi finanziari.