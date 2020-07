Nasce Altman Solon, nuovo big della consulenza strategica ICT

Solon Management Consulting e Altman Vilandrie & Company, gruppi ben noti per la loro attività di consulenza strategica, hanno annunciato la fusione dalla quale nascerà Altman Solon, la più grande società di consulenza strategica del mondo, focalizzata esclusivamente sui settori delle Telecomunicazioni, Media e Tecnologia (TMT). La fusione consolida la partnership decennale tra le due aziende in forte crescita e ha il duplice obiettivo di incrementare la presenza globale e di portare le esperienze/competenze agli attori del mercato TMT ed agli investitori di tutto il mondo.

Il team di specialisti di settore in Altman Solon unisce esperienza del mercato alla passione e curiosità intellettuale, che permette di approcciare e risolvere problemi strategici complessi con l’obiettivo di creare soluzioni tangibili e pragmatiche nei mercati TMT.

Altman Solon supporta i clienti nell’identificare, sviluppare e implementare strategie aziendali, in nuovi approcci al mercato, nell’innovazione digitale e nelle fusioni e acquisizioni globali. La società aiuta gli investitori a comprendere i mercati, condurre due diligence e a prendere decisioni di investimento ad alto profilo con la certezza adeguata.

Prima della fusione, Solon Management Consulting e Altman Vilandrie & Company hanno ricoperto ruoli di “leader di settore” nei rispettivi mercati: Altman Vilandrie & Company si è concentrata sulle Americhe e Solon Management Consulting sull’Europa – in cui lo scorso anno ha aperto con successo gli uffici di Milano Parigi, – e sull’Africa.

I team di Altman Solon sono stati coinvolti nella definizione delle strategie e toccato con mano i principali sviluppi alla base dei trend dei settori TMT, tra cui – per esempio – piani di sviluppo di reti in fibra ottica e reti 5G per operatori telco, strategie per adattarsi e reagire all’avvento dei servizi OTT e streaming per aziende media globali. Hanno fornito consulenza strategica alle principali aziende tecnologiche che hanno avuto necessità di entrare nei mercati Cloud (SaaS/IaaS), e valutato le opportunità di investimento nei settori TMT per conto di investitori, private equity e fondi infrastrutturali in tutto il mondo.

Grazie alla fusione, le due aziende uniscono le rispettive risorse per fare di Altman Solon la più grande società di consulenza strategica globale dedicata ai settori TMT, con progetti completati in oltre 100 paesi e con circa 300 dipendenti nelle sedi di Boston, Londra, Milano, Monaco di Baviera, New York, Parigi, San Francisco e Varsavia.

Rory J. Altman e Patrick Bellenbaum ricopriranno i ruoli congiunti di Managing Partner di Altman Solon. La società risultato della fusione è composta da tutti i partner delle precedenti società.

Alman Solon è presente in Italia con l’ufficio di Milano dall’inizio del 2019. Il team italiano è guidato da Emil Arnell (Managing Director) e Federico Torri (Principal) e ha già svolto diversi incarichi di alto profilo per operatori telco e media e per conto di