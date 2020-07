Alteryx, la piattaforma digitale con dati, analytics e upskill

Alteryx è la società californiana, con sedi in tutto il mondo, sviluppatrice della Analytic Process Automation (APA) platform, che unisce analytics, data science e business process automation in un’unica piattaforma di facile utilizzo per accelerare la trasformazione digitale.

Lo scopo di questa piattaforma è quello di offrire a ogni data worker, indipendentemente dal suo know-how tecnico, il potere di trovare e comprendere quali informazioni sono a sua disposizione, analizzare i dati provenienti da più fonti e fornire in modo facile business insight per risolvere i problemi aziendali.

La piattaforma end-to-end di Alteryx fa convergere quelli che secondo la società americana sono i tre pilastri chiave dell’automazione e della trasformazione digitale: dati, processi e persone, al fine di consentire la democratizzazione dei dati, l’automazione dei processi aziendali e l’upskilling delle persone.

Al contrario di approcci che richiedono mesi o anni, la piattaforma Analytic Process Automation di Alteryx, assicura l’azienda, genera risultati trasformativi in giorni o settimane.

Di recente la società ha introdotto due novità di prodotto focalizzate anch’esse sulla facilità d’uso e sulle prestazioni: Alteryx Analytics Hub, un nuovo prodotto per estendere la potenza e il valore della piattaforma APA, e Alteryx Intelligence Suite, un add-on di modellazione predittiva per Alteryx Designer.

Entrambe le offerte sono progettate per aiutare ad alimentare una rapida trasformazione digitale, trasformando il modo in cui le aziende sfruttano i loro data asset, ottimizzano i processi e fanno crescere il talento complessivo dell’organizzazione.

Analytics Hub, come suggerisce il nome, consolida gli asset degli analytic in un’unica piattaforma sicura, scalabile e intuitiva. Se, da un lato, la piattaforma Alteryx APA unifica già l’analisi, la scienza dei dati e l’automazione dei processi aziendali, Analytics Hub consente ai data worker anche di condividere e collaborare tra i team. Questo elimina i silos che trattengono la trasformazione all’interno di un’organizzazione.

Indipendentemente dalla expertise sui dati, Analytics Hub porta gli utenti dalla data discovery agli insight, fino all’azione, automatizzando i processi di dati ripetitivi e time-consuming. Analytics Hub aiuta a ridurre il tempo che intercorre tra i dati e le decisioni e abilita un deployment flessibile (cloud, on-site o utilizzando un ambiente multi-nodo), cosa che consente alle organizzazioni di scalare facilmente la piattaforma.