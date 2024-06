Altair One è ora disponibile su Google Cloud Marketplace

Altair, azienda specializzata nella computational intelligence, ha annunciato che Altair One, il suo portale di innovazione cloud, è ora disponibile su Google Cloud Marketplace, aprendo nuove possibilità per gli utenti che desiderano accedere alle potenti soluzioni di simulazione , analisi dei dati e calcolo ad alte prestazioni (HPC) di Altair.

Altair One è un portale progettato per la collaborative engineering, la data engineering e lo sviluppo di applicazioni di analisi. Basato su un solido sistema di HPC, Altair One fornisce un accesso unico e senza soluzione di continuità a strumenti, dati e risorse di calcolo, che consentono di sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale (AI) in ogni fase del ciclo di vita del prodotto.

I clienti di Google Cloud Marketplace possono ora accedere a funzionalità come BYOC (Bring Your Own Cloud) per eseguire applicazioni di simulazione, AI e analisi dei dati di Altair.

“L’integrazione di Altair One nel Marketplace di Google Cloud consente agli utenti di Google Cloud di accedere in maniera semplice alle nostre soluzioni innovative. Questa collaborazione consentirà le innovazioni in campo ingegneristico grazie alla potenza dell’infrastruttura cloud agile, flessibile e scalabile di Google Cloud“, ha dichiarato Sam Mahalingam, Chief Technology Officer di Altair. “L’integrazione di Altair One nel Marketplace di Google Cloud si allinea perfettamente con la nostra mission, che consiste nel fornire alle aziende gli strumenti per raggiungere il successo digitale e facilitare l’accesso degli utenti alle migliori soluzioni software“.

“L’ingresso di Altair One in Google Cloud Marketplace aiuterà i clienti ad implementare, gestire e far crescere la piattaforma sull’esclusiva infrastruttura globale di Google Cloud“, ha dichiarato Dai Vu, Managing Director, Marketplace and ISV GTM Programs, Google Cloud. “Altair può continuare a espandersi in modo efficace sempre continuando a supportare i clienti nel loro percorso di trasformazione digitale“.

Altair One è la piattaforma che consente alle organizzazioni di diventare imprese digitali, abbattendo i silos dei dati, collegando i modelli virtuali, ottimizzando l’infrastruttura di calcolo e digitalizzando i processi chiave. Fornisce tutti gli strumenti per creare un “digital twin” di un prodotto durante tutto il suo ciclo di vita, un “digital thread” che collega tutte le fasi dei dati e una “single source of truth” per tutti i modelli e dati. Questa piattaforma “all-in-one” automatizza l’acquisizione dei dati, migliora il processo decisionale, rafforza la gestione delle prestazioni e, infine, accelera i processi di progettazione per un’esperienza digitale completa.