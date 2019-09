Show and Tell è una funzione di accessibilità di Alexa progettata da Amazon per aiutare i clienti non vedenti e ipovedenti a identificare gli articoli della spesa.

Grazie a Show and Tell, persone non vedenti e ipovedenti hanno la possibilità di mantenere un articolo davanti alla videocamera di Echo Show e di chiedere ad Alexa cosa sia (con la domanda: “Alexa, what am I holding?”). Alexa aiuta a identificare l'articolo sfruttando tecnologie avanzate di computer vision e machine learning per il riconoscimento degli oggetti.

L’idea di Show and Tell proviene proprio dal feedback ricevuto da Amazon da parte di suoi clienti non vedenti e ipovedenti, ha spiegato il team di sviluppo (il team Alexa for Everyone, guidato da Sarah Caplener), che dalle ricerche e sperimentazioni iniziali fino allo sviluppo e ai test ha collaborato con il Vista Center for the Blind and Visually Disaired di Santa Cruz, in California, racconta Amazon sul proprio blog.

Dello sviluppo e dei test di questa funzionalità è stata dunque partecipe anche Stacie Grijalva, Technology Manager del Vista Center for the Blind and Visually Disaired di Santa Cruz. Per contribuire al progetto di Show and Tell, Grijalva ha coinvolto altri clienti non vedenti e ipovedenti, fornendo feedback utile al team Alexa for Everyone.

È la stessa Stacie Grijalva a descrivere la funzione Show and Tell di Alexa ed Echo Show, in un video pubblicato da Amazon e che includiamo in questa pagina. Grijalva sottolinea come questa funzionalità integrata in uno smart device potenziato dall’assistente vocale, una tipologia di dispositivi che sta diventando sempre più diffusa nelle case dei consumatori, non solo degli early adopter appassionati di tecnologia, possa offrire un importante aiuto alle persone non vedenti e ipovedenti.

Show and Tell è una funzione di Alexa disponibile sui dispositivi Echo Show di prima e seconda generazione, tuttavia al momento solo per i clienti negli Stati Uniti.