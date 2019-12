Sono state introdotte due nuove funzionalità di Alexa che Amazon assicura aiuteranno le aziende e gli sviluppatori a creare un'esperienza vocale più naturale e intuitiva per i propri clienti e utenti.

Si tratta di funzioni le cui tecnologie erano in fase di sviluppo da tempo, nei laboratori Amazon.

Grazie alle Alexa Emotions, è ora possibile far sì che Alexa risponda con un tono “happy/excited” o “disappointed/empathetic”: questa nuova funzione è però al momento disponibile solo negli Stati Uniti.

Le risposte “emotive” possono essere particolarmente rilevanti, sottolinea Amazon, per le skill nelle categorie, ad esempio, del gaming e dello sport. Inoltre, diventa possibile fare in modo che Alexa risponda in uno stile più appropriato per uno specifico tipo di contenuto, a partire dalle notizie.

Gli Speaking Styles sono invece voci text-to-speech progettate per creare una customer experience più gradevole per contenuti specifici. Ad esempio, sottolinea Amazon, lo stile “news” fa sembrare la voce di Alexa simile a quella che siamo soliti ascoltare dai conduttori di giornali radio e Tv.

Le Alexa Emotions, ha illustrato Amazon, utilizzano la tecnologia Neural TTS (NTTS), la tecnologia text-to-speech di Amazon che abilita la riproduzione di un parlato dal suono più naturale.

Ad esempio, si può fare in modo che Alexa risponda nel tono happy/excited quando un cliente risponde correttamente a una domanda o vince una partita. Allo stesso modo, è possibile far sì che l'assistente vocale risponda nel tono disappointed/empathetic quando un cliente chiede il punteggio di una partita e la sua squadra del cuore ha perso.

I primi feedback degli early customer, ha evidenziato Amazon, indicano che la soddisfazione generale dell'esperienza vocale è aumentata del 30% quando Alexa ha risposto utilizzando la funzione Emotions.

I nuovi Speaking Styles, gli stili di conversazione di Alexa, usano anch’essi la tecnologia Neural TTS (NTTS). Gli sviluppatori possono ora abilitare due diversi stili di parlato negli Stati Uniti: news e music. In Australia, è possibile abilitare uno stile di conversazione specifico per l'Australia.

I due stili news e music adattano la voce di Alexa ai rispettivi contenuti, cambiando aspetti del discorso quali l'intonazione, l’enfasi sulle parole e il ritmo delle pause.

Durante i test di "blind listening”, rende noto Amazon, lo stile “news” è stato percepito come più naturale del 31% rispetto alla voce standard di Alexa e lo stile “music” è stato percepito come più naturale dell’84%.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dedicato agli sviluppatori per la piattaforma Amazon.