Al via la Dedagroup Digital Academy Industry & Data Analytics Edition

Si arricchisce l’offerta formativa della Dedagroup Digital Academy, una vera e propria scuola di impresa rivolta a giovani talenti di tutta Italia, creata da Dedagroup.

Un programma nato con il preciso obiettivo di offrire percorsi formativi flessibili, focalizzati sui più strategici settori di mercato, per formare dei veri e propri professionisti del digitale in grado di operare in contesti sempre più complessi e variegati e a cui viene data l’opportunità di intraprendere una carriera professionale all’interno del Gruppo. Dalla sua nascita nel 2017, infatti, la Dedagroup Digital Academy ha formato 142 giovani di cui l’80% è restato in azienda e per l’anno in corso, delle circa 300 nuove assunzioni previste, 50 arrivano direttamente dai differenti percorsi formativi offerti.

Si aprono così le iscrizioni alla prima edizione della Dedagroup Digital Academy – Industry & Data Analytics Edition. Il programma, la cui partenza è prevista per il prossimo 25 ottobre, si rivolge a giovani laureati e neo-laureati (sia in percorsi tecnico-scientifici che umanistici), con età massima di 28 anni e con un avanzato livello di conoscenza della lingua inglese e vuole favorire lo sviluppo delle nuove competenze richieste dalle professioni digitali in ambito Industry & Data Analytics. Con questo percorso, Dedagroup intende quindi rispondere alle esigenze di un settore, quello Industrial & Large Corporate, che è in continua evoluzione, a causa della trasformazione dei modelli di business e del ruolo sempre più centrale che i dati e la loro interpretazione hanno per le aziende.

La Dedagroup Digital Academy – Industry & Data Analytics Edition, nativamente fully digital ma con momenti di confronto fisico, sarà suddivisa in due fasi: la prima composta da lezioni cross-corporate e la seconda dedicata a sessioni verticali relative al mondo Industry & Data Analytics. Nella parte di formazione corporate i docenti affronteranno 4 moduli, organizzati in lezioni teoriche e laboratori di pratica, affrontando tematiche legate alla Digital Economy, al Valore d’Impresa, al Project Management e alle metodologie agili, e all’ambito del People Value. Nel percorso specializzato, oltre ad approfondire i primi fondamenti di programmazione, i partecipanti potranno apprendere quelle competenze in ambito automazione industriale, ottimizzazione di supply chain e produzione, che i docenti interni hanno maturato in anni di esperienza. Alla fase della formazione in aula seguirà poi un periodo di training on the job, in cui i giovani potranno sperimentare sul campo la realtà lavorativa. Concreta l’opportunità di inserimento in Dedagroup che è attivamente alla ricerca di nuovi giovani Consultant che desiderino intraprendere un percorso professionale sfidante, in una realtà dinamica che opera nei settori Industry – Large Corporate & Data Analytics.

Un ulteriore valore aggiunto dell’offerta formativa di Dedagroup è rappresentato dalle Deda People che, coinvolte sia durante le sessioni teoriche sia in qualità di coach, promuoveranno il trasferimento di know-how, la diffusione di valori, cultura ed esperienze. Ogni partecipante sarà infatti seguito, per tutta la durata del corso, da un tutor dedicato.