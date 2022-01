AIOps: BigPanda previene e risolve gli incidenti IT in azienda

BigPanda è una piattaforma AIOps di Event Correlation and Automation che consente ai team di IT Operations di automatizzare la gestione degli incidenti e mantenere in funzione le loro attività digitali senza interruzioni.

L’infrastruttura cloud ibrida che alimenta l’economia digitale sta rapidamente crescendo in scala e complessità – sottolinea il team di BigPanda –, causando un aumento di dati IT che sta travolgendo e sopraffacendo i team ITOps.

Le organizzazioni – prosegue l’analisi di BigPanda – affrontano queste sfide con processi di risposta agli incidenti manuali e reattivi che non sono adatti alla scala, alla complessità e alla velocità dei moderni ambienti IT.

Questo si traduce in interruzioni, clienti insoddisfatti, aumento del personale IT e incapacità di tenere il passo con la domanda di servizi digitali sempre attivi.

Come risposta a queste sfide che le organizzazioni devono affrontare, BigPanda si propone come un supporto per eseguire il primo passo nel loro viaggio AIOps.

La piattaforma AIOps di BigPanda – spiega la società sviluppatrice della soluzione – trasforma enormi volumi di dati IT in informazioni utili e automazione.

Con BigPanda, le aziende possono automatizzare la gestione degli incidenti, prevenire le interruzioni IT, aumentare la velocità del loro business digitale e offrire esperienze digitali di qualità ai clienti.

Secondo BigPanda, mentre una volta lo si riconosceva solo in caso di interruzioni, ai team IT Operations viene ora riconosciuto l’essenziale compito di mantenimento della presenza digitale mission-critical di ogni organizzazione.

Questo cambiamento ha subito una forte accelerazione con l’inizio della pandemia di Covid-19, quando i servizi digitali sono esplosi da un giorno all’altro in termini di scala e importanza per la vita quotidiana dei consumatori.

Nella corsa al miglioramento delle esperienze online, i CIO hanno dovuto accelerare rapidamente le iniziative di trasformazione digitale.

Questo – secondo l’analisi di BigPanda – ha messo sotto i riflettori i team IT Operations, NOC, DevOps e SRE, che hanno il compito di mantenere la disponibilità e le prestazioni di applicazioni, sistemi e reti che sono la spina dorsale dei servizi digitali.

Questi professionisti stanno guidando un movimento per modernizzare le operazioni IT sfruttando AIOps, la combinazione di correlazione di eventi e automazione potenziata dall’intelligenza artificiale.

Il fine ultimo è quello di automatizzare la gestione manuale degli incidenti, nonché potenziare i servizi digitali e abilitare esperienze avanzate per i clienti della propria azienda.

A sottolineare la crescente domanda di AIOps, l’AIOps Benchmark Report 2021 di BigPanda ha rilevato che oltre il 90% delle organizzazioni sta già investendo in AIOps o prevede di farlo presto.

E il 16% degli intervistati che si qualificano come early adopter afferma che AIOps ha già un impatto operativo significativo sulla loro organizzazione.

In un tale scenario, la piattaforma di Event Correlation and Automation di BigPanda, costruita da zero per ambienti IT complessi e su larga scala, aiuta le organizzazioni a prevenire e risolvere le interruzioni IT mediante le tecnologie innovative implementate nei vari componenti del prodotto.

BigPanda sfrutta il machine learning per aiutare gli operatori umani a gestire l’enorme volume di alert IT e dati che provengono dal data center, e per automatizzare i compiti manuali che attualmente frenano la produttività.

E, come risultato, aiuta le aziende a prevenire e risolvere le interruzioni IT.