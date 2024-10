Il nuovo Cisco 360 Partner Program aumenta il valore e favorisce l’innovazione

Cisco, leader globale nel networking e sicurezza, annuncia la più significativa evoluzione del suo programma di canale in quasi tre decenni: il nuovo Cisco 360 Partner Program è progettato per aumentare il valore che i partner offrono ai clienti, rispondendo al meglio alle loro esigenze complesse e in rapida evoluzione: modernizzare l’infrastruttura, potenziare i carichi di lavoro AI ovunque e mantenere le organizzazioni dei clienti sicure, resilienti e ad alte prestazioni.

Sviluppato in collaborazione con partner e clienti, Cisco affiancherà il suo canale in un periodo di transizione di 15 mesi per poi avviare il programma definitivamente nel febbraio 2026.

Il nuovo programma – spiega l’azienda – riflette un cambiamento strategico nel modo in cui Cisco e i suoi partner creano e forniscono valore ai loro clienti nel mercato competitivo e veloce di oggi. Il programma ridefinirà cosa significa essere un partner Cisco di successo, misurando il valore rispetto alle transazioni: come i partner soddisfano le esigenze e le ambizioni dei loro clienti, sfruttando al tempo stesso la forza collettiva dell’ecosistema dei partner Cisco in modo da stimolare la crescita. Il programma eleverà la statura dei partner presso i clienti e migliorerà la loro esperienza con processi semplificati e nuove modalità di pianificazione e monitoraggio delle prestazioni.

Come primo passo concreto nel migliorare l’esperienza dei partner, Cisco ha annunciato un investimento di 80 milioni di dollari per nuove iniziative dedicate ai partner, volte a potenziare le competenze e a fornire gli strumenti necessari per competere sul mercato. 60 milioni di dollari di questo investimento sosterranno i partner qualificati con vantaggi che includono abbonamenti all-access a Cisco U. per lo sviluppo delle competenze e le certificazioni. Altri 20 milioni di dollari finanzieranno eventi di formazione trimestrali per tutti i partner, incentrati su AI, sicurezza e networking attraverso l’apprendimento on demand, laboratori pratici e crediti di formazione continua.

“Oggi si tratta di aiutare i clienti a liberare la potenza della tecnologia per raggiungere i risultati aziendali. Questo è il fondamento del Cisco 360 Partner Program. Sia che si tratti di pratiche di lifecycle, di capacità tecniche o di servizi gestiti, i partner possono ottenere una crescita redditizia con il nostro nuovo programma basato sul valore. Con un periodo di transizione di 15 mesi, i partner avranno il tempo di prepararsi e di massimizzare il loro potenziale all’interno del Cisco 360 Partner Program”, ha dichiarato Rodney Clark, Senior Vice President of Partnerships and Small and Medium Business di Cisco.

Cisco 360 Partner Program includerà:

La ridefinizione del valore dei partner : un framework semplificato che riconosce i diversi modi in cui i partner portano valore ai clienti. Questo approccio misurerà il valore fornito dai partner all’interno di portafogli specifici o di portafogli multipli, premiandoli in base al modo in cui il loro modello di business supporta il ciclo di vita e i servizi gestiti, l’investimento nelle competenze, l’espansione della base clienti e l’impegno attraverso il customer journey e l’ecosistema dei partner. I partner qualificati avranno accesso a un’ampia gamma di vantaggi, come il Cisco Partner Incentive e altri vantaggi non finanziari.

: un framework semplificato che riconosce i diversi modi in cui i partner portano valore ai clienti. Questo approccio misurerà il valore fornito dai partner all’interno di portafogli specifici o di portafogli multipli, premiandoli in base al modo in cui il loro modello di business supporta il ciclo di vita e i servizi gestiti, l’investimento nelle competenze, l’espansione della base clienti e l’impegno attraverso il customer journey e l’ecosistema dei partner. I partner qualificati avranno accesso a un’ampia gamma di vantaggi, come il Cisco Partner Incentive e altri vantaggi non finanziari. Un migliore posizionamento dei partner : per semplificare e migliorare la value proposition dei partner e la loro conoscenza da parte dei clienti, Cisco sta passando a due denominazioni: Cisco Partner e Cisco Preferred Partner . I partner possono ottenere queste denominazioni per ogni portafoglio, ad esempio Sicurezza o Networking, con la possibilità di essere riconosciuti come Cisco Preferred Security Partner o Cisco Preferred Networking Partner .

: per semplificare e migliorare la value proposition dei partner e la loro conoscenza da parte dei clienti, Cisco sta passando a due denominazioni: e . I partner possono ottenere queste denominazioni per ogni portafoglio, ad esempio Sicurezza o Networking, con la possibilità di essere riconosciuti come o . Future specializzazioni: Cisco continuerà ad aiutare i partner a differenziare la loro posizione sul mercato sviluppando una profonda competenza in settori specifici o in portafogli multipli. Il nuovo programma continuerà a passare dalle tradizionali specializzazioni di architettura alle specializzazioni basate sulle soluzioni e, infine, alle specializzazioni di nuova generazione che saranno accessibili solo ai Preferred Partner.

Cisco ha, inoltre, annunciato la sua prima specializzazione incentrata sull’AI, la Cisco AI-Ready Infrastructure Solution Specialization, per posizionare i partner come esperti nella fornitura di soluzioni e servizi di infrastruttura, sicurezza e osservabilità pronti per l’IA ai clienti durante il loro percorso di adozione dell’IA.

Il Cisco 360 Partner Program entrerà in vigore nel febbraio 2026. L’avvio sarà graduale, con l’introduzione e la sperimentazione di nuovi elementi per tenere informati e sostenere i partner e i distributori durante tutto il processo. Gli attuali livelli, ruoli e investimenti nelle pratiche del ciclo di vita saranno riconosciuti fino alla completa implementazione del programma, garantendo la protezione degli investimenti dei partner.

“Per rafforzare ulteriormente quello che è già un ecosistema di partner di livello mondiale, questo nuovo programma ci permette di riconoscere e premiare i partner di successo e di rispondere meglio alle esigenze in evoluzione dei nostri clienti”, ha dichiarato Elisabeth De Dobbeleer, Senior Vice President, Cisco Partner Program. “Il nostro obiettivo è amplificare il successo dei partner, elevare i partner Cisco e migliorare la loro esperienza per allinearsi alla visione strategica di Cisco”.

“Siamo entusiasti del lancio del Cisco 360 Partner Program, che rappresenta il culmine del nostro rapporto di collaborazione di lunga data con Cisco”, ha affermato Steve Bland, Group Alliance, Director di Computacenter. “Avendo lavorato a stretto contatto con Cisco allo sviluppo di questo programma innovativo, siamo certi che migliorerà in modo significativo la nostra capacità di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti. L’enfasi posta dal programma sullo sviluppo delle competenze, unitamente ai consistenti investimenti di Cisco nella formazione, sottolinea il suo impegno per il nostro reciproco successo. Non vediamo l’ora di sfruttare queste nuove opportunità per favorire la crescita e fornire un valore eccezionale ai nostri clienti”.

“Nell’ambito del nostro impegno a unire le soluzioni che forniscono risultati aziendali oggi e sbloccano la crescita per il futuro, siamo orgogliosi di aver contribuito alla creazione del Cisco 360 Partner Program”, ha dichiarato Nicko Roussos, Senior Vice President di TD SYNNEX. “Questo programma esemplifica lo spirito di innovazione e collaborazione che ha definito la nostra partnership a lungo termine con Cisco e ci consente di offrire esperienze eccezionali basate sui risultati. Crediamo che il programma ci aiuterà a servire meglio i nostri clienti per guidare la crescita reciproca e fare grandi cose con la tecnologia”.

“Uno dei punti di forza storici di Cisco è stato quello di guidare i partner nei cambiamenti del mercato e di guadagnarsi la loro fiducia. Con questa nuova direzione, Cisco ha l’opportunità di riprendere il timone della thought leadership”, ha affermato Cyndi Privett, Owner and Vice President of Research, Viewpoint Research.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Cisco.