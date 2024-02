AI generativa per gli sviluppatori: accordo fra Google Cloud e Stack Overflow

Stack Overflow e Google Cloud hanno annunciato una partnership strategica che offrirà agli sviluppatori nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale attraverso la piattaforma Stack Overflow, Google Cloud Console e Gemini per Google Cloud.

Grazie a questa partnership, Stack Overflow collaborerà con Google Cloud per portare nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale alla sua piattaforma di conoscenza per sviluppatori, ampiamente adottata. Google Cloud integrerà Gemini per Google Cloud con Stack Overflow, contribuendo a far emergere importanti informazioni sulla base di conoscenze e funzionalità di assistenza alla codifica per gli sviluppatori.

Google Cloud metterà inoltre a disposizione le conoscenze tecniche convalidate di Stack Overflow direttamente nella console di Google Cloud, consentendo agli sviluppatori di accedere facilmente a conoscenze e codici affidabili e accurati, supportati dai milioni di sviluppatori che hanno contribuito alla piattaforma Stack Overflow per 15 anni.

“Questa partnership unisce la nostra piattaforma AI aziendale con la più approfondita e popolare piattaforma di conoscenze per sviluppatori oggi disponibile“, ha dichiarato Thomas Kurian, CEO di Google Cloud. “Google Cloud e Stack Overflow aiuteranno gli sviluppatori a utilizzare in modo più efficace l’AI nelle piattaforme che preferiscono, combinando le vaste conoscenze della comunità di Stack Overflow e le nuove funzionalità di AI, alimentate da Vertex AI e dall’infrastruttura affidabile e sicura di Google Cloud“.

“Nell’era dell’intelligenza artificiale, Stack Overflow ha sostenuto che la base di dati affidabili e accurati sarà centrale per la costruzione di soluzioni tecnologiche, e milioni di sviluppatori di tutto il mondo si rivolgono alla nostra piattaforma come una delle poche fonti di informazioni di alta qualità con l’attribuzione della comunità al centro”, ha dichiarato Prashanth Chandrasekar, CEO di Stack Overflow. “Questa partnership storica e multidimensionale incentrata sull’IA, che prevede l’adozione da parte di Stack Overflow della più recente tecnologia di IA di Google Cloud e l’integrazione da parte di Google Cloud delle conoscenze di Stack Overflow nei suoi strumenti di intelligenza artificiale, sottolinea il nostro impegno comune a liberare la creatività degli sviluppatori, a sbloccare la produttività senza sacrificare la precisione e a realizzare un’IA socialmente responsabile. Unendo i punti di forza delle nostre due aziende, possiamo accelerare l’innovazione in diversi settori”.

Estensione di Stack Overflow a Gemini per Google Cloud e alla Google Cloud Console

Stack Overflow e Google Cloud stanno collaborando per liberare la produttività degli sviluppatori unendo Gemini per Google Cloud con le conoscenze affidabili e verificate dalla comunità di Stack Overflow. Gemini per Google Cloud si basa già su un’ampia raccolta di informazioni e codici disponibili pubblicamente provenienti da piattaforme open-source e di terze parti. Ora Gemini per Google Cloud fornirà agli sviluppatori anche suggerimenti, codice e risposte da Stack Overflow, utilizzando la nuova OverflowAPI.

Inoltre, gli sviluppatori che utilizzano Gemini per Google Cloud potranno accedere a Stack Overflow direttamente dalla console di Google Cloud, ottenendo un maggiore accesso alle informazioni in modo da poter porre domande e ottenere risposte utili dalla comunità di Stack Overflow nello stesso ambiente in cui già accedono ai servizi per sviluppatori di Google Cloud e gestiscono applicazioni e infrastrutture cloud.

Potenziamento della piattaforma di coinvolgimento degli sviluppatori di Stack Overflow con i servizi AI di Google Cloud

Stack Overflow ha scelto Google Cloud come piattaforma di riferimento per ospitare e far crescere la sua piattaforma pubblica di conoscenza degli sviluppatori. Inoltre, Stack Overflow intende sfruttare le capacità di intelligenza artificiale all’avanguardia di Google Cloud per migliorare le esperienze di coinvolgimento della comunità e i processi di curatela dei contenuti.

L’uso dell’intelligenza artificiale di Google Cloud dovrebbe portare a un processo di approvazione dei contenuti più rapido e a un’esperienza di coinvolgimento nei forum ulteriormente ottimizzata per gli utenti di Stack Overflow.