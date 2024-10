AI e settore legale, la startup EvenUp raccoglie 135 milioni di dollari

EvenUp, una startup legale specializzata nell’uso dell’b (AI) per supportare gli studi legali in casi di infortunistica, ha recentemente raccolto 135 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie D. Questo investimento, guidato da Bain Capital Ventures con il supporto di altri importanti investitori, ha portato la valutazione dell’azienda a oltre un miliardo di dollari, confermandola come uno dei leader nel settore dell’AI legale.

EvenUp è nota per la sua Claims Intelligence Platform, potenziata da un modello AI chiamato Piai, che è in grado di analizzare migliaia di casi di infortunistica e documenti medici, fornendo insight chiave per aiutare gli avvocati a preparare e negoziare le cause legali. Tra i nuovi prodotti lanciati dall’azienda, spiccano strumenti progettati per migliorare la gestione dei casi legali e rendere più efficienti le trattative, tra cui:

Case Companion : un assistente AI che aiuta gli avvocati a identificare documenti mancanti e ad estrarre rapidamente informazioni chiave dai documenti legali.

: un assistente AI che aiuta gli avvocati a identificare documenti mancanti e ad estrarre rapidamente informazioni chiave dai documenti legali. Executive Analytics : offre dati dettagliati sulle performance degli studi legali, inclusi ritardi nelle richieste e continuità nei trattamenti.

: offre dati dettagliati sulle performance degli studi legali, inclusi ritardi nelle richieste e continuità nei trattamenti. Settlement Repository: una banca dati che aiuta gli avvocati a valutare le offerte di transazione in modo più informato.

Questi strumenti sono pensati per ridurre il lavoro manuale, migliorare i risultati delle negoziazioni e garantire un maggiore accesso alla giustizia, con l’obiettivo di colmare il divario tra studi legali e grandi compagnie assicurative. Secondo l’azienda, i suoi strumenti possono incrementare i risarcimenti fino al 30% e velocizzare i tempi di risoluzione dei casi, grazie all’automazione di processi che prima richiedevano ore di lavoro manuale.

Il finanziamento permetterà a EvenUp di espandere il suo team, continuare a sviluppare i suoi prodotti e consolidare la sua posizione di leader nel settore legale con AI. Attualmente, oltre 1.000 studi legali negli Stati Uniti utilizzano la piattaforma di EvenUp, che ha già aiutato a recuperare più di 1,5 miliardi di dollari in danni.

Questo successo evidenzia come l’AI stia trasformando il settore legale, rendendo più efficienti i processi e migliorando l’accesso alla giustizia per le vittime di infortuni