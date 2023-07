AI Deploy di OVHcloud introduce modelli di Intelligenza Artificiale preimpostati con Lettria

OVHcloud ha annunciato l’introduzione di una library di modelli preimpostati in AI Deploy, a partire da quelli di Lettria.

Progettato per accelerare l’implementazione dei modelli di intelligenza artificiale in fase di sviluppo, AI Deploy offrirà una libreria integrata con una serie di modelli preimpostati di partner di fiducia, disponibile a partire dai prossimi mesi.

AI Deploy opera come un servizio gestito, celando efficacemente la complessità dell’infrastruttura e della sua scalabilità per dedicarsi esclusivamente ad attività specifiche nella creazione di valore attraverso i dati. Pensato per i data scientist e gli ingegneri dell’Intelligenza Artificiale, AI Deploy supporterà gli sviluppatori nell’implementazione direttamente i modelli di intelligenza artificiale preimpostati, integrandoli anche nelle loro applicazioni.

La nuova libreria di modelli e pronti all’uso accoglie la soluzione Lettria che evidenzia i vantaggi dell’NLP (Natural Language Processing). Grazie all’ingresso in AI Deploy, Lettria può offrire modelli preimpostati di analisi del sentiment pronti all’uso ai quali si aggiungeranno quest’estate ulteriori funzionalità, come ad esempio il rilevamento delle entità. Allo stesso tempo, altri player IA si uniranno nei prossimi mesi ad AI Deploy.

AI-Deploy è disponibile in modalità “pay-as-you go” con chiamate API (Application Programming Interface) illimitate, in linea con l’impegno di OVHcloud volto ad assicurare la prevedibilità dei prezzi. Il costo dei modelli preimpostati va a sommarsi al canone previsto per l’utilizzo delle risorse di AI Deploy, in base alle GPU (Graphics Processing Units) / CPU (Central Processing Unit) utilizzate e al numero di licenze.