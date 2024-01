L’AI attira sempre più investimenti: per Cohere in programma fund raising da 1 miliardo di dollari?

intelligenza artificiale proseguono senza segni di rallentamento: secondo quanto riportato dal Financial Times, Cohere, laottenere fino a 1 miliardo di dollari di finanziamenti. L’attenzione e gli investimenti inproseguono senza segni di rallentamento: secondo quanto riportato dal Financial Times,la start-up di AI fondata da ex dipendenti di Google, sarebbe in procinto didi dollari di finanziamenti.

Cohere aveva raccolgo altri 270 milioni di dollari nel giugno 2023, e già allora la valutazione aveva superato i 2 miliardi di dollari. Se quanto riportato dal FT andasse in porto, è evidente che la stima aumenterebbe in modo impressionante. Al momento, Cohere non ha rilasciato alcuna comunicazione.

Siamo solo agli inizi di gennaio, ma il 2024 ha tutto per dimostrare di poter essere l’anno della definitiva affermazione dell’intelligenza artificiale come tecnologia disruptive e al tempo stesso irrinunciabile per le aziende.