Affinity, l’alternativa alla Creative Cloud diventa ancora più potente

Serif ha lanciato la versione 1.9 delle applicazioni per la grafica professionale Affinity: la nuova release della suite software per il design, il photo editing e l’impaginazione, alternativa alla Creative Cloud, porta nuove caratteristiche e miglioramenti significativi.

L’aggiornamento, sottolinea lo sviluppatore, introduce strumenti e funzioni progettati per consentire ad artisti digitali, designer, fotografi e editor, anche a fronte dei flussi di lavoro più complessi, di sfruttare la velocità e la potenza di Affinity.

Affinity Designer, l’applicazione di graphic design, ha ora un nuovo strumento Contour che offre un modo molto intuitivo per aggiungere contorni e offset di linea a qualsiasi forma o tracciato. È stata aggiunta anche la possibilità di posizionare immagini e risorse collegate, riducendo le dimensioni del file e semplificando il lavoro collaborativo.

In Affinity Publisher, il software di publishing, l’importazione IDML sarà ora notevolmente più veloce e la nuova funzione Package permette agli utenti di raggruppare tutte le risorse di immagini e font di un progetto in una cartella che può essere trasferita facilmente a un altro sistema, per rendere più fluida la collaborazione o per la produzione di stampe.

I PDF posizionati, inoltre, possono ora essere impostati su “passthrough” assicurando il 100% di fedeltà all’esportazione, e gli utenti possono facilmente integrare link di testo e immagini in un documento da una fonte di dati esterna con la nuova funzione data merge.

Una caratteristica chiave che distingue Affinity Photo dalla concorrenza è il suo flusso di lavoro non distruttivo, e questo è stato ulteriormente potenziato con la possibilità di aggiungere regolazioni come livelli live e mascherabili. Oltre a questo, il nuovo aggiornamento apporta miglioramenti sostanziali al motore RAW, una nuova funzionalità di linked layer e testo tracciato, così come una modalità completamente nuova per controllare l’impilamento di immagini astrografiche che consente di ottenere risultati sorprendenti.

Per gli utenti Windows, l’ultimo aggiornamento include l’accelerazione GPU che, a seconda del sistema, può ottenere miglioramenti di velocità fino a 10 volte su molti task pixel-based. Questo porta le versioni Windows in linea con l’accelerazione GPU presente nelle versioni macOS e iPad delle app, che tra l’altro sono state tra le prime applicazioni creative professionali a essere ottimizzate per il nuovo chip Apple M1.

L’aggiornamento 1.9 è disponibile per tutte le app Affinity su macOS, Windows e iPad ed è gratuito per gli utenti esistenti.

Per i nuovi utenti, tutte le app Affinity sono attualmente disponibili con il 50% di sconto come iniziativa di Serif per sostenere la community creativa durante la pandemia di Covid-19.