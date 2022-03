Adtran, scenari presenti e futuri della banda ultralarga in Italia

La trasformazione digitale ha come pietra angolare la banda ultralarga; l’Italia sta cercando di recuperare terreno da questo punto di vista, dato che siamo agli ultimi posti in Europa. Come si svilupperà il mercato? Lo abbiamo chiesto ad un osservatore privilegiato: Ronan Kelly, CTO Emea di Adtran.

Da sempre, la connettività dalla casa o dall’azienda ai punti di peering di internet o alle dorsali di transito è sempre stata limitata dalla capacità della Wide Area Network (WAN). Inizialmente dial-up, poi create su vari tipi di DOCSIS, DSL e Microwave Wireless, si è finalmente arrivati al momento in cui la fibra è stata adeguatamente riconosciuta come l’unica base adatta per le “società Gigabit” che i governi di tutto il mondo si stanno affannando a costruire.

Per soddisfare l’attuale enorme aumento della domanda, i fornitori di servizi a banda larga non possono più continuare a fare patch. Hanno bisogno di fibra – ovunque, automatizzata e alimentata dall’intelligenza della rete. L’obiettivo è quello di rendere la prossima generazione di tecnologie di rete ottica passiva (PON) a prova di futuro con architetture che possano soddisfare la domanda (e più) generata dai livelli di oversubscription attualmente sperimentati dagli operatori, indipendentemente da come queste tecnologie PON si evolveranno.

In particolare, il mercato europeo della fibra è in forte crescita, con centinaia di operatori che costruiscono o estendono le reti. I nuovi entranti sul mercato, o gli operatori più piccoli che si erano mossi più lentamente all’inizio, stanno guadagnando terreno adottando direttamente tecnologie di nuova generazione come l’Xgs-Pon per l’accesso in fibra, che offre fino a 10Gigabit/s di capacità e più opportunità di differenziare i loro servizi. Questo crea un grande valore per tutte le telco, tanto che anche quelle rimaste su tecnologia Gpon hanno iniziato ad aggiornarsi.

Poter contare su partner tecnologici è fondamentale, per sfruttare al meglio la ripresa economica. Quali sono le prospettive di Adtran per il mercato italiano ed europeo?

L’UE si concentra su regole che trovino un equilibrio tra concorrenza del mercato, protezione dei consumatori e sicurezza degli investitori. Ma anche la competizione è un bene. La concorrenza oggi è basata sulle infrastrutture e porta con sé innovazione e prezzi più bassi per gli utenti. In Europa, la disponibilità di servizi multi-gigabit sta aumentando rapidamente, come è evidente anche in Italia dove sono disponibili 5Gbps a tariffe inferiori ai 20 euro. Il Gpon ha una capacità di 2,5 Gigabit/s; l’Xgs-Pon garantisce 10 Gigabit/s. Altri progressi tecnologici arriveranno presto e poter contare su un’infrastruttura di rete non monolitica è fondamentale per le telco per evolvere facilmente e rapidamente. È qui che gli operatori risparmiano sui costi. Anche se devono investire – e devono farlo per rimanere competitivi – le nuove soluzioni tecnologiche permettono loro di farlo in modo efficiente.

Siamo nelle fasi finali dell’acquisizione di Adva, in attesa delle approvazioni delle autorità tedesche, avendo ottenuto il consenso degli azionisti di entrambe le società. Adva ha tecnologie che sono perfettamente complementari alle nostre nell’area della disaggregazione dei componenti di rete. Questa transazione è molto importante: aumenterà ulteriormente la nostra differenziazione sul mercato e il valore della nostra offerta, nonché la nostra presenza in Europa. Passeremo dalle circa 330 persone di oggi a 1.300 e i ricavi europei diventeranno la metà del totale globale di Adtran. Questo darà ai clienti europei una voce ancora maggiore nel disegnare il futuro delle nostre strategie e dei nostri prodotti.

L’Italia, in particolare, è uno dei nostri mercati di riferimento, così come il Regno Unito e la Germania. Stiamo assumendo nuove figure e intensificando le relazioni con le telco italiane, che già ci conoscono, ma che ora hanno un rinnovato desiderio di innovare, perché l’ambiente competitivo è molto più dinamico. Per quanto riguarda l’M&A, siamo sempre propensi a cogliere le opportunità, se sono in linea con i nostri obiettivi di creare un ecosistema aperto basato sull’unbundling delle componenti di rete.

La crescita di Adtran si basa sulla collaborazione con operatori di tutte le dimensioni, dalle start-up indipendenti ai grandi operatori Tier 1 e alle utility. La crescita anno su anno (YoY) continua a superare il 50% e in EMEA la crescita OLT nel Q321 è stata del 700% YoY, secondo Dell’Oro Group. Solo nel 2021, Adtran ha visto le sue piattaforme di accesso in fibra 10G ampiamente selezionate e distribuite in quasi 100 reti regionali e municipali statunitensi, tra cui Sonic, PAC Fiber e la città di Monroe, mentre in Europa abbiamo lavorato con operatori nazionali incumbent come BT/Openreach e DT, oltre a fornire soluzioni in fibra end-to-end a operatori emergenti come Netomnia, Apfutura e Community Fibre.

Il PNRR sta per riversare sul tessuto economico italiano una quantità di risorse economiche mai viste in passato e, con tutta probabilità, irripetibili. Quali sono gli errori da non commettere, e come pensate di trarre beneficio dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

Il governo italiano ha deciso di fare pieno uso del Piano di Ripresa e Resilienza dell’UE. In cifre assolute, il PNRR italiano è il più grande piano nazionale nell’ambito della risposta senza precedenti dell’UE alla crisi scatenata dalla pandemia del coronavirus. L’Italia ha deciso di utilizzare la sua intera dotazione nazionale per un totale di 191,5 miliardi di euro. Di questo importo il governo italiano ha stanziato 33,6 miliardi di euro per la digitalizzazione ed è suddiviso come segue: 9,7 miliardi per la digitalizzazione, l’innovazione e la sicurezza nella pubblica amministrazione e 23,9 miliardi per la digitalizzazione, l’innovazione e la competitività del sistema produttivo.

Si tratta di un’importante spinta all’innovazione, ulteriormente amplificata da iniziative come lo schema di voucher per la fibra ad alta velocità lanciato dal Ministero dello Sviluppo Economico italiano (MISE) già nel 2020, di cui è stata recentemente annunciata la seconda fase. Alle imprese viene concesso un contributo per l’aggiornamento alla connettività ad alta velocità, che aumenta significativamente quando si va “oltre i Giga”, con un esplicito riconoscimento della connettività ad alta velocità come abilitatore critico del business e pietra angolare della digitalizzazione del Paese, con focus su tutto il settore industriale.

Si tratta di una grande opportunità per i piccoli ISP, chiamati a seguire una strategia simile a quella delle reti alternative britanniche (le cosiddette Altnet) con le quali Adtran vanta una consolidata esperienza nella messa a punto di una strategia end-to-end in fibra. In Adtran, abbiamo aiutato i piccoli operatori a fare la differenza nel mercato della banda larga perché proponiamo la soluzione adatta per andare oltre i Giga in modo costante e competitivo in termini di costi, e allo stesso tempo offriamo agli operatori la massima scalabilità per pagare man mano che crescono – considerando tutti gli aspetti, comprese le forniture energetiche. Con gli investimenti del governo italiano sulle infrastrutture digitali, non c’è motivo per cui i piccoli ISP non possano avere altrettanto successo, specialmente se si considerano altri incentivi come i programmi di voucher combinati con il modello pay as you grow di Adtran.

