Adobe svela Photoshop e Premiere Elements 2024, con nuove funzioni AI

Adobe ha annunciato la disponibilità di Photoshop Elements 2024 e Premiere Elements 2024. Quest’ultima versione include nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e una nuova esperienza di editing con un look rinnovato, in modo che sia più facile passare da correzioni rapide a trasformazioni totali.

Gli utenti possono imparare passo dopo passo con Guided Edit, le le modifiche guidate, e dare il via al proprio viaggio creativo con i template per Photo Reel, Highlight Reel, slideshow, collage, titoli di animazione, post animati sui social e molto altro ancora.

Vediamo alcune delle novità principali introdotte da Adobe nelle nuove versioni Photoshop Elements 2024 e Premiere Elements 2024.

Adobe Photoshop Elements 2024

La nuova versione di Photoshop Elements consente di abbinare colori e toni per creare nuove atmosfere. Gli utenti possono scegliere tra i presets integrati o utilizzate una propria foto, fare un semplice clic e poi regolare con precisione tonalità, saturazione e luminosità.

È poi possibile creare e condividere reel di foto che mostrano i propri scatti preferiti in rapida successione, ciascuno con i propri testi, effetti e grafiche. Ora, con i nuovi Photo Reel, è possibile salvarli come MP4 o GIF per condividerli facilmente su tutte le piattaforme social preferite.

Gli utenti di Photoshop Elements 2024 potranno ora beneficiare di un’esperienza di editing completamente nuova, con un look rinnovato. Sarà possibile scoprire font, icone, pulsanti e colori moderni, con cui è più facile lavorare e più gradevoli dal puto di vista estetico. Inoltre, è possibile scegliere tra le opzioni di modalità chiara e scura.

Potenziate da Adobe AI, le nuove selezioni automatiche semplificano il lavoro di ritocco o la sostituzione di una sola area della foto. È possibile selezionare il cielo o lo sfondo di una foto con un solo clic per un editing ancora più semplice.

Le più diffuse azioni rapide applicabili con un singolo clic sono ora a portata di mano, in un’unica posizione, per rendere l’editing delle foto più veloce e senza interruzioni. È possibile sfumare o rimuovere istantaneamente uno sfondo, uniformare l’incarnato, colorare una foto e molto altro ancora.

Grazie a Adobe AI, è anche possibile migliorare i JPEG compressi con un clic, con la nuova opzione nel pannello Azioni rapide.

Ed è possibile trasformare le proprie foto in creazioni artistiche con le nuove opzioni di Effetti artistici. Basati anch’essi su Adobe AI, basta un clic per aggiungere effetti ispirati a famose opere d’arte o a stili artistici popolari.

Adobe Photoshop Elements 2024 permette di migliorare le proprie competenze con le modifiche guidate. Consente di realizzare semplici regolazioni, creazioni personalizzate o effetti accattivanti con 62 modifiche guidate passo dopo passo, tra cui le novità: creazione di testo fotografico stilizzato e far risaltare i propri soggetti con nuovi sfondi.

Adobe Premiere Elements 2024

Anche in Adobe Premiere Elements 2024 è possibile creare nuove atmosfere abbinando colori e tonalità, semplicemente con un clic.

Inoltre, è possibile presentare e condividere i momenti migliori dei con gli Highlight Reel automatici. L’automazione di Adobe AI trasforma rapidamente le clip in video che attirano l’attenzione delle persone, focalizzandosi sul movimento, sui primi piani e sulle riprese di alta qualità.

Anche Premiere Elements 2024, inoltre, guadagna un nuovo look. Consente inoltre di migliorare le storie che raccontiamo con nuovi effetti audio. È possibile provare effetti come Reverb, Vocal Enhancer e DeHummer per migliorare l’esperienza di ascolto.

Così come è possibile enfatizzare i momenti chiave o dare semplicemente un po’ di impatto visuale in più con le nuove grafiche dallo stile moderno.

È possibile scegliere una delle 26 modifiche guidate per i video e seguirle per apportare correzioni rapide o aggiungere effetti creativi, transizioni fluide o animazioni accattivanti.

Ci sono inoltre tante altre novità nei nuovi Photoshop Elements 2024 e Premiere Elements 2024 di Adobe.