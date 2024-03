Adobe svela Dubbing e Lip Sync: l’AI abilita il doppiaggio e la sincronizzazione labiale dei video

Adobe ha annunciato l’anteprima di un nuovo progetto pilota legato a nuovi strumenti di AI generativa “Dubbing e Lip Sync” che renderanno la traduzione dei dialoghi nei video e nell’audio semplice e modulare.

Basterà caricare il filmato e l’intelligenza artificiale generativa si occuperà di tutto il resto, trasformando rapidamente il dialogo in diverse lingue adattandolo alla voce, al tono, al ritmo e ai movimenti delle labbra del personaggio originale.

Questo strumento può rappresentare il punto di svolta per tutti coloro che desiderano comunicare rapidamente su scala globale con il pubblico, utilizzando la propria lingua e la propria voce.

“E se fosse possibile tradurre facilmente i dialoghi video in diverse lingue? Date un’occhiata a questa anteprima del futuro che il nostro team di ricerca Adobe sta costruendo.

Adobe Dubbing & Lip Sync esplora come tradurre facilmente i video per il pubblico globale. Come per tutte le AI di Adobe, quando rilasceremo questo prodotto lo faremo in modo ponderato e responsabile,” ha affermato Adobe in un post su LinkedIn