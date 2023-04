Adobe potenzia le funzionalità di Illustrator con l’AI generativa

Il mese scorso Adobe ha presentato Adobe Firefly, la nuova famiglia di modelli di AI generativa per la creatività, inizialmente focalizzata su immagini ed effetti di testo, in versione beta, invitando la community di creativi a testarla e fornire feedback.

Il parere di Adobe è che l’AI generativa, sviluppata e utilizzata in modo etico, possa contribuire ad aumentare nelle persone la fiducia nella loro creatività a ogni livello di competenza ed esperienza, proponendosi come copilota creativo per rimuovere le barriere tra l’immaginazione e la pagina bianca.

Costruita su modelli avanzati di apprendimento automatico che consentono a un computer di generare contenuti sulla base di una semplice descrizione, l’AI generativa fa evolvere in modo esponenziale le possibilità dell’AI, trasformando radicalmente la conversazione tra creator e computer in qualcosa di più naturale, intuitivo e potente.

In questo suo percorso, Adobe ha presentato i suoi strumenti di Vector Recoloring (ricolorazione vettoriale) generativi alimentati dall’intelligenza artificiale, ora disponibili nella versione beta di Firefly.

Quando i graphic designer e gli artisti vogliono creare arte vettoriale – contenuti unici e belli con linee e forme pulite che possono poi essere scalate a qualsiasi dimensione – si rivolgono a Adobe Illustrator, nell’ambito della suite di creatività professionale di Adobe. Ora l’azienda, sulla base di oltre 35 anni di esperienza di sviluppo e di feedback degli utenti, sta potenziando le capacità di Illustrator con l’AI generativa.

La ricolorazione vettoriale nella versione beta di Firefly consente ora di:

Inserire descrizioni di testo dettagliate per generare colori e variazioni di palette di colori in pochi secondi.

in pochi secondi. Utilizzare un menu a discesa per generare diversi stili vettoriali che si adattano alle esigenze creative del professionista.

che si adattano alle esigenze creative del professionista. Ottenere assistenza e ispirazione creativa generando rapidamente opzioni di colore che danno vita alle visioni in un istante.

Liberare il potere della creatività con i vettori

Come alternativa alla pixel art, afferma Adobe, l’arte vettoriale – basata sulle linee – può essere utilizzata per molti scopi: progettazione di siti web che si adattano a diverse risoluzioni; artwork adatti a layout più grandi delle pagine stampate, tra cui cartelloni pubblicitari e cartelloni per i veicoli; e motion graphics con facili capacità di animazione delle risorse SVG.

I nuovi strumenti vettoriali di Firefly ampliano le capacità creative e velocizzano le attività che richiedono tempo. Gli utenti saranno in grado di generare rapidamente rese cromatiche in diversi formati, creare variazioni vettoriali per le modalità scure e chiare delle interfacce utente e molto altro ancora.

Sarà possibile, inoltre, utilizzare questi strumenti per ricolorare rapidamente gli artwork in base al feedback dei clienti, adeguarli a specifici requisiti di brand, creare grafiche per i social media, sviluppare loghi, generare poster e comporre in Adobe Photoshop. Queste attività richiedono ora solo pochi minuti o secondi, con un notevole risparmio di tempo e di costi.

Il supporto vettoriale è solo l’ultima delle numerose funzionalità creative che Adobe ha intenzione di aggiungere alla beta di Firefly. Le funzioni di AI generativa vettoriale saranno integrate in Adobe Illustrator e disponibili per i clienti che le utilizzeranno nei loro flussi di lavoro.

L’azienda ha anche invitato gli utenti a condividere il loro parere e far sapere cosa vorrebbero vedere in Firefly e nell’AI generativa nelle applicazioni Adobe. A questo scopo è possibile iscriversi alla beta di Firefly e partecipate alla conversazione su Discord.