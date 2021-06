Adobe Photoshop e Illustrator su iPad, la creatività professionale è mobile

Gli aggiornamenti dell’ultima release della Adobe Creative Cloud hanno introdotto importanti miglioramenti in ambito desktop, ad esempio con l’ampliamento del supporto per i chip Apple Silicon, ma si estendono anche al mondo mobile, con le novità di Photoshop e Illustrator su iPad.

Partiamo dal principe del fotoritocco, con le possibilità creative per gli utenti che si ampliano ancora di più, grazie alla combinazione di Photoshop, iPad e Apple Pencil.

Adobe ha annunciato che è ora possibile usare tutti i pennelli preferiti in Photoshop per desktop anche con Apple Pencil e Photoshop per iPad. È possibile scaricare centinaia di pennelli cliccando sull’icona con il segno “+” nell’apposito pannello.

Oppure, è possibile connettersi a Adobe.com dal proprio browser sull’iPad, scarica uno dei file .abr che è possibile trovare lì e caricali nell’apposito pannello all’interno dell’app, per iniziare subito a utilizzarli.

In Photoshop per iPad sono disponibili numerosi modi per creare e utilizzare pennelli e ce ne sono anche di personalizzati, creati da artisti d’eccellenza come Kyle Webster o ispirati a Keith Haring.

I pacchetti di pennelli di Kyle Webster sono disponibili su Adobe.com per gli abbonati a Creative Cloud. Questi pacchetti vengono aggiornati regolarmente e offrono centinaia di pennelli, tra cui acquerelli, manga, lettering e altri effetti unici.

Adobe ha inoltre reso omaggio al grande artista Keith Haring, la cui arte non è rimasta confinata ai musei ma ha raggiunto strade, stazioni della metropolitana e altri spazi pubblici, con una raccolta di pennelli digitali ispirati ai suoi strumenti originali come gesso, pennarelli, vernice spray e tanto altro.

I pennelli sono gratuiti per tutti gli utenti di Adobe Fresco, sono disponibili anche in Photoshop per desktop e ora anche in Photoshop per iPad. I pennelli sono però disponibili per una durata di tempo limitata, fino a settembre 2021, ha annunciato Adobe.

Inoltre, è possibile creare i propri pennelli personalizzati con l’app Adobe Capture.

Utilizzando Adobe Capture, gli utenti possono creare un file di pennello tramite la fotocamera, disegnando i tratti su carta oppure scegliendo una foto o un oggetto e trasformandolo in un pennello personalizzato. Successivamente, è possibile salvare il pennello in formato .abr o inviarlo direttamente a Photoshop per iPad.

Adobe ha apportato alcuni miglioramenti anche a Photoshop desktop: ora è possibile disegnare le linee utilizzando i vettori o i pixel e anche le guide di trasformazione sono state migliorate.

Ma torniamo all’ambiente mobile, passando dal fotoritocco di Photoshop all’illustrazione con Illustrator, sempre su iPad.

L’ultima versione di Adobe Illustrator per iPad introduce miglioramenti che abilitano nuovi modi di illustrare e creare per i professionisti e i team, indipendentemente da dove si lavori.

Per prima cosa, Adobe ha aggiunto una nuova opzione per rastremare le estremità dei pennelli Blob, per ottenere tracciati dall’aspetto più naturale e una maggiore precisione quando si disegna con il pennello.

Il supporto per il formato Template di Illustrator aiuta ora a semplificare il flusso di lavoro e personalizzare il proprio modo di creare. Inoltre, questo offre la possibilità di aprire e utilizzare modelli da Adobe Stock e altri marketplace.

La Transparency Grid permette di visualizzare e lavorare su oggetti e forme con uno sfondo trasparente, per evitare di affaticare gli occhi. Infine, Adobe ha introdotto opzioni di esportazione aggiuntive, per un maggiore controllo sui risultati finali del flusso di lavoro.