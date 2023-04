Adobe: l’editing video pro diventa semplice come copiare e incollare testo

In occasione del NAB Show 2023, Adobe ha annunciato le ultime innovazioni dell’azienda per la famiglia di applicazioni video professionali, tra cui l’editing video basato su testo alimentato dall’intelligenza artificiale e le funzionalità automatizzate di mapping dei colori in Premiere Pro. Inoltre, sottolinea la società di San Jose, la significativa accelerazione della GPU e decine di miglioramenti del flusso di lavoro rendono questa la versione più veloce di Premiere Pro mai rilasciata.

Adobe celebra inoltre i 30 anni di After Effects, tra i software di motion design più diffusi al mondo per i professionisti del video, aggiornato con l’aggiunta di un pannello Proprietà sensibile al contesto ideato per una maggiore produttività degli utenti, un supporto coerente dei colori e ottimizzazioni delle prestazioni.

Le ultime innovazioni di Adobe – sottolinea l’azienda – sono progettate per soddisfare le esigenze del flusso di lavoro degli editor e dei motion designer di oggi, automatizzando le attività che richiedono molto tempo, consentendo ai professionisti creativi del video di dedicare più tempo alla creazione delle storie che desiderano raccontare.

Adobe ha inoltre annunciato nuove innovazioni e partnership che espandono la piattaforma di collaborazione video Frame.io alla fotografia e ai documenti PDF.

Poiché la domanda di contenuti continua ad accelerare, raddoppiando negli ultimi due anni e destinata a crescere di cinque volte nei prossimi due anni, i creator che si occupano di video hanno bisogno di strumenti per deliverare contenuti di alta qualità più velocemente che mai.

Sfruttando Adobe Sensei, il framework di machine learning e intelligenza artificiale di Adobe, Premiere Pro e After Effects ora semplificano i flussi di lavoro video e offrono un editing basato sull’intelligenza artificiale che consente ai team di produzione di risparmiare ore preziose e ridurre significativamente i costi.

Gli aggiornamenti principali di Premiere Pro

L’editing basato su testo rappresenta secondo Adobe un cambiamento rivoluzionario nei flussi di lavoro di post-produzione.

Premiere Pro – afferma Adobe – è l’unico software di editing professionale a incorporare l’editing basato su testo, trasformando il modo in cui i creator lavorano e rendendo l’editing video semplice come copiare e incollare il testo.

Basata su Adobe Sensei, la funzione di Text-Based-Editing analizza e trascrive automaticamente le clip in modo che editor, produttori e assistenti possano semplicemente copiare e incollare le frasi nell’ordine desiderato e vederle immediatamente apparire sulla timeline. Le trascrizioni possono essere ricercate nella finestra della trascrizione per identificare parole e frasi esatte.

L’Automatic Tone Mapping e la Log Color Detection consentono agli editor di combinare e abbinare filmati HDR da fonti diverse nello stesso progetto SDR e ottenere colori uniformi. Ciò significa che gli editor non devono utilizzare look-up table (LUT) o bilanciare manualmente i filmati per ottenere immagini dall’aspetto impeccabile.

Premiere Pro presenta significativi miglioramenti “sotto il cofano”: Adobe la descrive come la versione più veloce mai commercializzata. Oltre alle prestazioni migliorate, le nuove funzionalità includono il salvataggio automatico in background, le opzioni di ripristino del sistema e un Effects Manager per i plug-in. L’accelerazione GPU per AVC Intra e formati professionali come ARRI RAW, RED RAW e Sony Venice V2, insieme a scope video, transizioni e template di titoli accelerati dalla GPU, rendono l’esperienza di editing veloce e reattiva in modo che gli editor possano ora lavorare con filmati 8K nella timeline.

I miglioramenti apportati all’editing collaborativo includono il Sequence Locking, che consente agli editor attivi di bloccare una sequenza in modo che diventi di sola visualizzazione per gli altri editor, gli indicatori di presenza per fornire visibilità su chi lavora nei progetti condivisi e il lavoro offline per consentire agli editor di continuare a lavorare offline, quindi pubblicare le modifiche senza sovrascrivere il lavoro degli altri quando tornano online.

Incluso in Creative Cloud, il supporto Frame.io abilita la condivisione sicura, la revisione collaborativa e la gestione dei progetti per gli edit di Premiere Pro, incluse le funzionalità di esportazione diretta, caricamento e condivisione per revisione.

Premiere Pro aggiunge anche il supporto migliorato dei formati per le fotocamere RED V-Raptor X, ARRI Alexa 35 e Sony Venice v2; supporto esteso Speech to Text per olandese, norvegese, svedese e danese; accelerazione GPU per effetti di debayering e transizione; targeting delle tracce più semplice; e la possibilità di esportare ed eseguire il rendering direttamente in Adobe Media Encoder.

Le ultime innovazioni introdotte in After Effects

Il nuovo pannello Proprietà offre un accesso rapido e semplice alle impostazioni di animazione più importanti in un unico comodo pannello. Il pannello Proprietà è sensibile al contesto, e mostra automaticamente agli utenti i controlli più importanti in base alle selezioni, riducendo il tempo necessario per navigare attraverso la timeline e riducendo la curva di apprendimento per i nuovi utenti.

I nuovi ACES e OpenColorIO mantengono colori coerenti quando si condividono le risorse con altre app di post-produzione per aiutare gli utenti a creare immagini più prevedibili e fotorealistiche in meno tempo e con meno sforzo.

Ulteriori nuove funzionalità offrono ottimizzazioni delle prestazioni, tra cui una selezione più rapida dei livelli della timeline e il rendering multi-frame delle forme, oltre a nuove scorciatoie da tastiera per Selectable Track Matte. After Effects ora aiuta gli utenti a risolvere i problemi comuni senza la necessità dell’assistenza di esperti IT, tra cui la risoluzione dei problemi in-app per potenziali problemi del flusso di lavoro, l’ottimizzazione delle prestazioni del sistema, interfacce semplici per abilitare e disabilitare i plug-in e la diagnostica per correggere i colli di bottiglia nelle cache e nelle preferenze.

Oltre alle novità di prodotto, Adobe sta lanciando anche un nuovo Adobe Video Partner Program che fornisce un approccio olistico end-to-end in tutti gli strumenti video Adobe. Il programma offre accesso a vantaggi esclusivi, risorse e soluzioni progettate per aiutare a far crescere e sviluppare le attività dei partner man mano che si evolvono.

Oltre 400 partner globali stanno ora fornendo soluzioni per i clienti Adobe, tra cui i produttori di chip AMD, Intel e Nvidia; produttori di fotocamere Canon, DJI, Nikon, RED e Sony; e fornitori di tecnologia che vanno da AWS a Fraunhofer IIS e Microsoft.

Le integrazioni recentemente annunciate con FUJIFILM espandono la principale piattaforma di revisione e approvazione video collaborativa di Adobe Frame.io per supportare flussi di lavoro end-to-end per l’acquisizione, la modifica, la revisione e l’approvazione delle foto.

Le ultime versioni Adobe di Premiere Pro e After Effects, incluse le versioni beta dell’editing basato su testo e della mappatura automatica dei colori di Premiere Pro e il pannello Proprietà di After Effects, saranno mostrate al NAB Show 2023 dal 15 al 19 aprile a Las Vegas presso lo stand #N2438 e saranno disponibili a maggio 2023.