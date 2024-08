Adobe Journey Optimizer trasforma il marketing B2B con l’AI generativa

Adobe ha annunciato la disponibilità generale di Adobe Journey Optimizer (AJO) B2B Edition. Per le aziende che vendono ad altre aziende, sottolinea la società californiana, questa offerta attiverà l’intelligenza artificiale generativa per aiutarle a coinvolgere i clienti con maggiore precisione e a promuovere una crescita redditizia.

Caratterizzati da cicli di vendita ampi e complessi, i team di marketing e vendite B2B si sono a lungo sforzati per identificare i decision maker specifici che firmano collettivamente gli acquisti di grandi dimensioni, come software o hardware. Allo stesso tempo, è diventata una sfida personalizzare le esperienze per ogni singolo individuo, con migliaia di variazioni necessarie su web, mobile, e-mail, social, eventi e altri canali.

AJO B2B Edition – spiega Adobe – è un’evoluzione del marketing basato sui lead e sugli account, che presentano punti ciechi quando si tratta di identificare l’intero set di stakeholder e i prodotti a cui sarebbero interessati. Di conseguenza, i team di vendita e marketing non sono in grado di coinvolgere le persone giuste con i contenuti giusti, allungando i cicli di vendita. Costruito in modo nativo su Adobe Experience Platform (AEP), che fornisce un’unica visione dei clienti su tutti i canali, AJO B2B Edition sarà in grado di attivare l’intelligenza artificiale generativa per identificare i gruppi di acquisto, creando al contempo percorsi personalizzati per ogni singolo individuo con asset generati dall’intelligenza artificiale. La nuova offerta è un perfetto complemento a Marketo Engage, una soluzione leader nell’automazione del marketing B2B, che cattura e cura i lead che possono essere trasformati in gruppi acquisti qualificati.

“I leader aziendali che acquistano tecnologia per conto delle loro organizzazioni hanno aspettative sempre più elevate sul modo in cui vengono coinvolti online, creando un cambiamento di paradigma per i marketer B2B“, ha dichiarato Amit Ahuja, senior vice president, Digital Experience Business di Adobe. “Adobe Journey Optimizer B2B Edition consente ai team di vendita e di marketing di offrire congiuntamente esperienze digitali altamente personalizzate grazie a dati unificati e in tempo reale, e allo stesso tempo di incrementare l’efficienza e la produttività grazie alle più recenti tecnologie di intelligenza artificiale generativa“.

AJO B2B Edition di Adobe consente ai brand in primo luogo di creare e assemblare gruppi di acquisto: i marketer possono facilmente creare buying groups allineati al portafoglio prodotti della loro organizzazione, popolando al contempo persone chiave come un vicepresidente del demand marketing o un direttore IT. L’integrazione con Adobe Marketo Engage e Adobe Real-Time Customer Data Platform garantisce che questi gruppi di acquisto siano qualificati con i dati dell’intero ciclo di vita del cliente, catturando informazioni come le visite sul web. I marketer potranno presto sfruttare l’intelligenza artificiale generativa per le raccomandazioni sui ruoli dei gruppi d’acquisto e sull’assegnazione dei membri, e gli utenti potranno anche creare elenchi di membri mancanti per supportare gli sforzi di targeting come le campagne di paid media.

Permette poi di orchestrare journey personalizzati: una volta identificati i gruppi d’acquisto, i team possono creare percorsi personalizzati per ogni decisore attraverso canali come e-mail, web, chat, webinar e altro ancora, creando pipeline di alta qualità e accelerando la chiusura delle trattative. AEP AI Assistant, un’interfaccia conversazionale generativa alimentata dall’intelligenza artificiale, supporta gli utenti con consigli su come procedere e risoluzione dei problemi durante la creazione di questi customer journey. È in arrivo la possibilità di definire le fasi del ciclo di vita (come il rinnovo) per ogni gruppo di acquisto, attivando interazioni in tempo reale al raggiungimento degli indicatori.

AJO B2B Edition di Adobe consente di generare contenuti personalizzati: gli addetti al marketing possono anche sfruttare l’intelligenza artificiale generativa e integrare librerie di risorse (comprese le immagini di Adobe Firefly e Adobe Experience Manager Assets) per generare contenuti e-mail personalizzati per diversi gruppi di acquisto. Ad esempio, gli addetti al marketing possono creare rapidamente e-mail personalizzate in base all’interesse per il prodotto o al ruolo lavorativo, con componenti drag-and-drop, modelli e strumenti HTML custom. Presto le soluzioni AI generative di Adobe consentiranno agli utenti di creare ulteriori risorse di marketing, come intere landing page e moduli digitali.

La soluzione di Adobe abilita inoltre il coordinamento più stretto tra vendite e marketing: AJO B2B Edition offre ai team di vendita e di marketing una visibilità diretta sugli impegni dei gruppi di acquisto (su qualsiasi canale online e offline), per semplificare i flussi di lavoro e favorire un coinvolgimento più preciso dei clienti. Ad esempio, il marketing può fornire alle vendite gruppi di acquisto qualificati (tramite avvisi automatici) che includeranno riepiloghi generati dall’intelligenza artificiale, approfondimenti e azioni consigliate, il tutto per supportare una pipeline di qualità superiore e semplificare la creazione di opportunità.

Infine, Adobe AJO B2B Edition consente di misurare e ottimizzare le prestazioni: le nuove dashboard consentono ai team di analizzare quali sono i buying group journeys più performanti, aiutandoli a ottimizzare le risorse e a dimostrare l’impatto complessivo del marketing sui ricavi. Presto i team potranno sfruttare gli insight generati dall’intelligenza artificiale all’interno delle dashboard per far emergere le tendenze (ad esempio, un insieme di gruppi di acquisto ad alta conversione) e informare le strategie di coinvolgimento.

