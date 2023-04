Adobe Frame.io: la collaborazione video si espande anche a foto e PDF

Al NAB Show, evento dedicato al mondo del broadcast, dell’entertainment e dei media, Adobe – oltre agli aggiornamenti per la famiglia di prodotti per la produzione video professionale – ha annunciato l’estensione della piattaforma di collaborazione video Frame.io a foto e documenti PDF, ampliando così la portata della soluzione basata su cloud per una più vasta platea di nuovi mercati con aziende e professionisti creativi.

Ora Frame.io offre agli utenti un flusso di lavoro end-to-end per l’acquisizione, l’editing, la revisione e l’approvazione di contenuti tramite hub centralizzato, sfruttando le nuove integrazioni native Camera to Cloud con le fotocamere FUJIFILM X-H2S e X-H2: una novità assoluta nel settore, sottolinea la società.

Inoltre Adobe presenta funzionalità di sicurezza potenziate, tra cui Forensic Watermark, che rendono Frame.io una piattaforma collaborativa per creativi ancora più sicura.

“Il nuovo supporto di Frame.io per le immagini e i documenti PDF rappresenta una svolta che amplia le possibilità di utilizzo della piattaforma a nuovi utenti. Le innovazioni di oggi consentono a tutti i professionisti creativi di lavorare in modo collaborativo e di semplificare il processo di creazione di contenuti, aumentando al contempo l’agilità e la velocità“, ha dichiarato Ashley Still, Senior Vice President Creative Product Group e Digital Media Growth di Adobe.

Con la continua accelerazione della domanda di contenuti su una molteplicità di canali e schermi, sottolinea Adobe, i team creativi si affidano a strumenti di revisione collaborativa per lavorare con stakeholder dislocati in più sedi e reparti. Frame.io soddisfa le esigenze di fotografi, videomaker, editor e addetti al marketing che condividono il lavoro nelle diverse fasi di progettazione ed elimina i colli di bottiglia, facilitando revisioni e approvazioni in tempo reale e archiviando i contenuti in una posizione cloud sicura per un’agevole gestione.

Nata come piattaforma per la collaborazione video, Frame.io – che oggi conta quasi tre milioni di utenti – permette ora a creator, brand, agenzie e studi di semplificare, centralizzare e accelerare anche il lavoro creativo condotto su immagini statiche e PDF.

Collaborazione cloud per foto e PDF, con Adobe Frame.io

Frame.io rende i flussi di lavoro da remoto molto più flessibili, dando a fotografi e editor la possibilità di collaborare senza dover essere fisicamente nello stesso posto.

La nuova tecnologia Camera to Cloud di Frame.io consente il trasferimento immediato di scatti dalle fotocamere alla piattaforma cloud senza bisogno di rimuovere o scaricare schede di memoria sul disco fisso, facilitando la condivisione istantanea di contenuti con gli stakeholder. Le nuove integrazioni native Camera to Cloud di Frame.io con le fotocamere FUJIFILM X-H2 e X-H2S permettono di condividere all’istante entrambi i formati RAW dal campo.

Frame.io ora supporta pienamente i file PDF per agevolare ai team la revisione di materiali collaterali e altre risorse di progetto. Nuovi potenziamenti consentono di aprire nativamente file PDF e apportarvi note su iPhone e iPad. Tutte le note su PDF e foto possono quindi essere visualizzate nei dispositivi e sul web, esattamente come avviene per i video.

Funzionalità di sicurezza avanzate

Adobe ha presentato in anteprima anche Forensic Watermark, la soluzione di watermark forense che mette a disposizione del settore media ed entertainment, brand e agenzie la piattaforma collaborativa sicura per lavorare con contenuti sensibili pre-rilascio.

Forensic Watermark è concepito per essere semplice da usare per i creator e complicato da aggirare per chi intende far trapelare informazioni riservate. Il nuovo servizio di sicurezza integra watermark invisibili su contenuti video di 30 secondi, utilizzando dettagli a livello di pixel in grado di sopravvivere alla copia di file e alle registrazioni dello schermo ed esterne.

Questi Forensic Watermark invisibili permettono agli utenti – tramite audit – di individuare facilmente eventuali fughe di informazioni, rivelando in poche ore codici ID dei contenuti, progetti, team, account, ubicazione utente e ora di riproduzione.

Le innovative funzionalità di Forensic Watermark saranno basate sulla certificazione di sicurezza Trusted Partner Network (TPN) dell’associazione americana dei produttori cinematografici Motion Picture Association, recentemente ottenuta da Frame.io per essere tra i primi sistemi aderenti alla piattaforma TPN+, e che assicura ai consumer il massimo livello possibile di sicurezza per i contenuti di maggior valore.

L’ultima release di Frame.io di Adobe sarà mostrata al NAB Show 2023 a Las Vegas dal 15 al 19 aprile presso lo stand N2438. Le integrazioni native Camera to Cloud di Frame.io per le fotocamere FUJIFILM X-H2 e X-H2S sono disponibili subito.