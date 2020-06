Adobe Flash Player al capolinea, dal 2021 niente più download e update

Tecnologia dal glorioso passato, ma arrivata ormai alla end of life, Adobe Flash Player sta per giungere definitivamente al capolinea: rimangono solo sei mesi, perché dal 2021 non ci saranno più né distribuzione né aggiornamenti.

Per l’esattezza, Adobe interromperà la distribuzione e l’aggiornamento di Flash Player dopo il 31 dicembre 2020, data appunto di EOL.

C’era un tempo in cui Flash (prima FutureSplash di FutureWave, poi Macromedia Flash e infine Adobe Flash) era tra le poche tecnologie, se non l’unica, che consentisse di aggiungere interattività e animazione a un sito o un’app web da fruire in un browser in maniera multi-piattaforma.

Dal lato dell’utente finale ciò avveniva attraverso il plug-in per browser Flash Player e il software di authoring si era evoluto, nel corso del tempo, fino a offrire potenti strumenti sia di design che per gli sviluppatori (con il linguaggio di programmazione ActionScript).

Nel 2020, standard aperti quali HTML5, WebGL e WebAssembly (per non parlare dei motori di rendering dei browser) sono ampiamente maturati e hanno reso, nel corso degli anni, obsoleti i contenuti basati su una piattaforma e un plug-in proprietari come Flash.

Anche perché il supporto per questi standard aperti sono oramai implementati e bene integrati negli engine dei browser, i cui fornitori hanno via via sconsigliato, quando non direttamente impedito, l’uso del plug-in Flash, considerato da tempo “deprecated”.

L’end of life del prodotto è infatti arrivata ora, ma alla fine di un lungo processo: era il 2017 quando Adobe aveva annunciato che Flash si avviava alla dismissione. Sviluppatori, proprietari di siti web e utenti hanno avuto tutto il tempo per gestire l’eventuale transizione.

Alla fine del 2020, dopo la data di EOL (end of life) del prodotto, dunque, Adobe rimuoverà le pagine di download di Flash Player dal suo sito e l’esecuzione dei contenuti basati su Flash verrà bloccata in Adobe Flash Player.

Attenzione: dopo la data di EOL Adobe non rilascerà più nemmeno update e patch di sicurezza, quindi agli utenti che dovessero ancora avere il Flash Player installato l’azienda consiglia vivamente di disinstallarlo entro quella data.

Tutte le informazioni sulla EOL di Adobe Flash Player sono disponibili sul sito della casa di San Jose.