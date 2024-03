Adobe Firefly: più controllo creativo con la nuova funzione Structure Reference

In occasione dell’Adobe Summit, l’azienda ha annunciato Structure Reference, una nuova funzionalità disponibile all’interno della web app di Adobe Firefly che abilita gli utenti a generare nuove immagini applicando la stessa struttura di riferimento di un’immagine già esistente.

La novità arriva a un anno dal lancio di Adobe Firefly, la famiglia di modelli di intelligenza artificiale generativa creativa progettati per un uso commerciale sicuro.

In questo anno – sottolinea l’azienda – la risposta della community dei professionisti della creatività è stata sorprendente: ad oggi, afferma Adobe, Firefly è stato usato per generare più di 6,5 miliardi di immagini e non solo.

In occasione del suo primo compleanno, dunque, arriva un importante aggiornamento di Firefly che porterà agli utenti un nuovo livello di controllo creativo, con l’aggiunta della funzionalità di riferimento struttura nel modulo Text to Image dell’applicazione web Firefly (web e mobile).

Structure Reference consente agli utenti di applicare facilmente la struttura di un’immagine esistente alle nuove immagini generate. È ora possibile utilizzare un’immagine esistente come modello di riferimento strutturale e generare più varianti di immagine con lo stesso layout.

In questo modo, Adobe cerca di eliminare il processo trial and error che consiste nel dover scrivere il prompt perfetto per ottenere un risultato che corrisponda alla immaginazione dell’utente.

Combinando il Riferimento struttura con il Riferimento stile di Adobe – un’altra funzionalità di Firefly già disponibile nel modulo Da testo a immagine, che prende un’immagine di riferimento per lo stile e la applica al prompt – è possibile fare riferimento sia alla struttura che allo stile di un’immagine per dare rapidamente vita alle proprie idee. Queste funzioni si combinano per offrire un nuovo livello di controllo creativo e una qualità visiva all’avanguardia.

Con Structure Reference, i creator possono modificare facilmente il lavoro, i marketer possono generare una varietà di immagini on-brand da utilizzare in una campagna e i designer possono creare facilmente un layout di immagine, nonché la struttura e la posa di un soggetto, senza dover trovare il prompt perfetto con tentativi ed errori.