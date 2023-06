Adobe Firefly: l’AI generativa ora potenzia anche Illustrator

In occasione del MAX London, Adobe ha presentato Generative Recolor (beta), la prima integrazione di Firefly in Illustrator, che consente ai designer di sperimentare rapidamente con i colori utilizzando semplici prompt di testo. La nuova release porta avanti la visione di Adobe di mettere a disposizione dei creatori di contenuti di ogni livello di competenza Firefly come copilota creativo, per dare vita alle loro visioni alla velocità dell’immaginazione.

Sfruttando Firefly, la famiglia di modelli di AI generativa creativa di Adobe, per automatizzare e iterare processi precedentemente manuali e noiosi, la versione beta di Generative Recolor trasforma “magicamente” i colori in artwork vettoriali, come mai prima d’ora. In precedenza, i brand creavano manualmente variazioni di colore ogni volta che sviluppavano un nuovo packaging, ripensavano alle opzioni di colore del logo prima di un rebrand o riprogettavano i loro siti web.

Ora, con l’assistenza di Firefly, i designer saranno in grado di accelerare drasticamente i processi di colore che richiedono molto tempo, liberando il loro tempo per attività più creative e meno noiose.

Adobe è stata pioniera di numerose innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale per oltre un decennio, introducendo centinaia di funzioni intelligenti Adobe Sensei in Creative Cloud, Document Cloud ed Experience Cloud. Firefly, lanciato a marzo, si è inizialmente focalizzato sulla generazione di immagini ed effetti di testo. Firefly è stato uno dei lanci beta di maggior successo nella storia di Adobe, con gli utenti di Photoshop che hanno creato oltre 150 milioni di immagini in sole tre settimane utilizzando la nuova funzione Generative Fill alimentata da Firefly.

L’integrazione diretta di Firefly in Illustrator – sottolinea la società di San Jose – riflette l’impegno di Adobe di potenziare ogni flusso di lavoro creativo con maggiore velocità, precisione e potenza.

Secondo il punto di vista di Adobe, Firefly è il servizio di intelligenza artificiale più differenziato attualmente sul mercato, progettato per generare contenuti di qualità professionale e sicuri dal punto di vista commerciale e per essere integrato direttamente nei flussi di lavoro dei creatori di contenuti.

Adobe prevede inoltre di consentire alle aziende di addestrare Firefly in modo personalizzato con le proprie risorse brandizzate e di generare contenuti nello stile e nel linguaggio unico del brand utilizzando le API, per aumentare l’automazione. Le aziende hanno inoltre la possibilità di ottenere da Adobe un’indennità di proprietà intellettuale per i contenuti generati da alcuni flussi di lavoro alimentati da Firefly, consentendo loro di distribuirli con fiducia all’interno della propria organizzazione.

Il nuovo Generative Recolor arricchisce Illustrator con la “magia dell’AI generativa”. La nuova funzionalità è progettata per catturare l’essenza di una visione – ad esempio “mezzogiorno nel deserto” o “mezzanotte nella giungla” – e quindi tradurla in temi personalizzati per ricolorare gli artwork vettoriali. Basata su semplici indicazioni di testo, questa tecnologia pionieristica applica automaticamente i colori a grafiche vettoriali complesse, facendo risparmiare tempo all’artista che non deve modificare manualmente ogni singolo oggetto.

Generative Recolor semplifica notevolmente il processo creativo ed è ideale per tutto ciò che riguarda la brand identity, la grafica pubblicitaria e di marketing, i disegni e le illustrazioni digitali o l’ispirazione e il mood boarding. I designer possono testare i progetti di packaging dei prodotti con diverse opzioni di colore, vedere le pubblicità in diverse varianti stagionali o festive e produrre illustrazioni con innumerevoli combinazioni di colori.

Generative Recolor di Illustrator, sottolinea Adobe, offre un’infinità di opportunità interessanti per i designer:

Cattura del colore più rapida : risparmio di tempo grazie alla ricolorazione rapida e intelligente di elementi grafici mediante semplici prompt di testo.

: risparmio di tempo grazie alla ricolorazione rapida e intelligente di elementi grafici mediante semplici prompt di testo. Discovery e trasformazione del colore : sperimentare senza fatica con vari colori, palette e temi per ottenere l’aspetto e la sensazione giusti per i propri artwork.

: sperimentare senza fatica con vari colori, palette e temi per ottenere l’aspetto e la sensazione giusti per i propri artwork. Varianti di colore multiple: per generare numerose varianti di colore da un unico file di artwork da utilizzare per i social, la stampa e il web.

Oltre a quella legata all’AI generativa, l’ultima versione di Adobe Illustrator include anche una serie di ulteriori novità, tra cui Retype (beta), nuove funzionalità per i livelli e miglioramenti a Ricalco immagine, che rendono la creazione ancora più veloce e facile.

È possibile saperne di più sulle novità di Illustrator, consultando il sito di Adobe.