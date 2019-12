Adobe ha annunciato di aver acquisito lo strumento di creazione di risorse in 3D per la realtà virtuale Oculus Medium, insieme al suo team di sviluppo.

Medium è un innovativo tool di authoring di oggetti e modelli 3D per ambienti immersivi di realtà virtuale creato da quella che è ora la divisione Oculus di Facebook. Oculus era stata infatti acquisita dalla società di Mark Zuckerberg nel 2014. Questo strumento consente ai professionisti di scolpire, modellare e dipingere modelli 3D in un ambiente immersivo al fine di creare in modo semplice personaggi, oggetti, ambienti, lavori espressivi, opere artistiche e altro ancora.

Il team e la tecnologia alla base di Medium entrano dunque a far parte della ricca famiglia di soluzioni per i creativi professionisti di Adobe, e contribuiranno a potenziare significativamente, ha sottolineato la società di San Jose, l’offerta nell’ambito della creazione di contenuti 3D e immersivi.

Nell’area del design 3D, i principali strumenti Adobe sono al momento Dimension, app per la progettazione e la creazione, e Substance, suite di strumenti per il texturing e l’authoring di materiali. Anche quest’ultimo software è arrivato in Adobe, non da molto, attraverso l’acquisizione della società sviluppatrice, Allegorithmic.

Ed è stato proprio Sebastien Deguy, fondatore di Allegorithmic e ora VP 3D & Immersive di Adobe, ad annunciare l’acquisizione di Oculus Medium sul blog di Adobe.

Deguy descrive Medium in termini entusiastici, come strumento che, nel campo della realtà virtuale, ha spinto i confini creativi e tecnici della modellazione 3D. Inoltre, Deguy sottolinea come l'integrazione della tecnologia di Medium nella piattaforma Adobe contribuirà notevolmente allo sviluppo della strategia della casa di San Jose nelle soluzioni 3D e immersive.

Gli investimenti di Adobe nel campo del 3D e della realtà aumentata, con questo doppio investimento nell’arco di un anno, hanno portato insieme due dei team più brillanti e creativi del settore. E, ora, i team di Substance e Medium lavoreranno insieme per costruire la prossima generazione di strumenti 3D sotto i “colori” di Adobe.