Adobe, ufficiale la rinuncia all’operazione da 20 miliardi per acquisire Figma

Adobe e Figma hanno annunciato di aver concluso un accordo reciproco per porre fine all’accordo in base al quale Adobe avrebbe acquisito Figma per una somma pari a circa 20 miliardi di dollari

Sebbene entrambe le aziende continuino a credere nei meriti e nei vantaggi competitivi della combinazione, Adobe e Figma hanno deciso di comune accordo di terminare la transazione sulla base di una valutazione congiunta dell’impossibilità di ricevere le necessarie approvazioni normative da parte della Commissione Europea e della UK Competition and Markets Authority.

“Adobe e Figma sono in forte disaccordo con i recenti risultati normativi, ma riteniamo che sia nel nostro interesse andare avanti in modo indipendente”, ha dichiarato Shantanu Narayen, presidente e CEO di Adobe. “Se Adobe e Figma hanno condiviso la visione di ridefinire insieme il futuro della creatività e della produttività, noi continuiamo a essere ben posizionati per capitalizzare la nostra enorme opportunità di mercato e la nostra missione di cambiare il mondo attraverso esperienze digitali personalizzate.”

“Figma ha costruito una piattaforma di design di prodotto incredibile e sono fiducioso nella sua continua innovazione e crescita dopo aver trascorso più di un anno con il suo team e la sua comunità”, ha dichiarato David Wadhwani, presidente del Digital Media Business di Adobe. “Sono rimasto impressionato da Dylan e dal suo incredibile team di Figma e cercherò modi di collaborare per deliziare i clienti comuni in futuro”.

“L’aver affrontato questo processo con Shantanu, David e il team di Adobe non ha fatto altro che rafforzare la mia convinzione sui meriti di questo accordo, ma negli ultimi mesi è diventato sempre più chiaro che le autorità di regolamentazione non la pensano allo stesso modo“, ha dichiarato Dylan Field, co-fondatore e CEO di Figma. “Sebbene siamo delusi dal risultato, sono profondamente grato a tutti coloro che hanno contribuito a questo sforzo e sono entusiasta di trovare altri modi per innovare a favore delle nostre rispettive comunità con Adobe”.

Le società hanno firmato un accordo di risoluzione che risolve tutte le questioni in sospeso della transazione, compreso il pagamento da parte di Adobe a Figma della commissione di risoluzione precedentemente concordata.