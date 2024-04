Adaire Fox-Martin è la nuova Presidente e CEO di Equinix

Equinix ha annunciato una transizione programmata della leadership che avrà effetto a partire dalla fine del secondo trimestre del 2024, in cui l’attuale Presidente e CEO Charles Meyers passerà al ruolo di Executive Chairman e la Presidente di Google Cloud Go-to-Market Adaire Fox-Martin inizierà a ricoprire il ruolo di Presidente e CEO di Equinix. Peter Van Camp, attualmente Executive Chairman, abbandonerà le sue responsabilità formali di membro del Consiglio di Amministrazione per assumere il ruolo di Special Advisor del Consiglio di Amministrazione.

“La trasformazione digitale sta ridisegnando le basi della competizione per le industrie di tutto il mondo e la rapida adozione dell’intelligenza artificiale sta accelerando questa dinamica”, ha dichiarato Meyers. “Questi cambiamenti cruciali hanno creato un ambiente di domanda straordinario per le infrastrutture digitali e i nostri vantaggi distintivi creano un’opportunità eccezionale a lungo termine per Equinix. Sono certo che le capacità e l’esperienza di Adaire saranno un addendum di enorme valore per il nostro team e la nostra cultura, aiutandoci a soddisfare le esigenze in evoluzione dei nostri clienti, ad alimentare la nostra crescita e a sbloccare la straordinaria potenza della piattaforma Equinix. Sono grato al nostro consiglio di amministrazione per aver sostenuto la tempistica di transizione da me desiderata e sono entusiasta di assumere il ruolo di Executive Chairman e di sostenere attivamente Adaire mentre sfrutta la sua enorme esperienza globale per estendere ed espandere la nostra leadership di mercato”.

Con oltre 25 anni di esperienza nel settore tecnologico, Fox-Martin vanta un curriculum di primo livello. Nel ruolo di presidente del Go-to-Market di Google Cloud e Head of Google Ireland, ha guidato i team go-to-market di Google Cloud a livello globale, districandosi tra vendite, servizi professionali, ecosistema di partner e customer success. Prima di Google, Fox-Martin ha ricoperto posizioni di rilievo a livello globale presso alcune delle più importanti aziende di tecnologia e software del mondo, in particolare SAP e Oracle. In SAP, ha svolto un ruolo fondamentale come membro del Comitato esecutivo di SAP, con la responsabilità delle vendite e dell’assistenza a livello globale, servendo più di 440.000 clienti. La sua vasta esperienza di leadership globale include la carica di Presidente di SAP Asia Pacific e Giappone, di Presidente di Google Cloud International e Head of Google Ireland. È membro del Consiglio di amministrazione di Equinix dal 2020.

“Sono molto orgoglioso del lavoro che il nostro consiglio di amministrazione ha svolto nella pianificazione della successione e sono lieto di aver intrapreso un percorso che risponde perfettamente alle esigenze dell’azienda e a quelle della nostra leadership”, ha dichiarato Van Camp. “Charles è stato una forza trainante di Equinix negli ultimi 14 anni e questa transizione consente di continuare a coinvolgerlo, aggiungendo al contempo la significativa profondità e ampiezza dell’esperienza di Adaire. In questo momento critico della storia dell’azienda, si tratta di un ottimo risultato per tutti i nostri stakeholder. Abbiamo avuto un enorme successo con il nostro modello di leadership e, nel momento in cui assumo un ruolo di consulenza per l’azienda e passo il ruolo di Executive Chairman a Charles, lo faccio con immenso ottimismo, convinto che questo team esecutivo ci permetterà di sbloccare le enormi opportunità che ci attendono.”

Meyers è entrato in azienda nel 2010 ed è stato nominato CEO nel 2018. Durante il suo mandato, ha plasmato la strategia di successo dell’azienda, estendendo la piattaforma Equinix a più di 70 mercati in 33 Paesi, accelerando la leadership dell’azienda nell’interconnessione globale ed evolvendo la piattaforma per supportare l’ibrido e il multi-cloud come chiara architettura di scelta. In questo periodo, l’azienda ha registrato un aumento di 6 volte del fatturato e ha aggiunto più di 80 miliardi di dollari di valore azionario. Continuerà a ricoprire il ruolo di CEO fino alla fine del secondo trimestre e fino a quel momento si concentrerà sulla strategia e sulla conduzione dell’azienda.

“Nel dinamico panorama digitale di oggi, Equinix ha accumulato in modo unico una portata globale, ecosistemi altamente differenziati, solide relazioni con i partner e una gamma innovativa di offerte di prodotti e servizi, formando nel complesso una piattaforma solida e a prova di futuro per affrontare le diverse sfide dei clienti”, ha dichiarato Fox-Martin. “Insieme alla mia appassionata fede nella visione, nella missione e nei valori di Equinix, sono entusiasta di sfruttare la mia esperienza nel guidare le trasformazioni aziendali e nel costruire per guidare l’innovazione e la crescita continua di Equinix”.