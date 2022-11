Action for 5G, Vodafone al fianco di startup e PMI per creare valore nel paese

La forte relazione fra Vodafone e il tessuto economico italiano è da sempre un vanto per uno dei principali player europei nel settore delle telecomunicazioni (e non solo)

Un rapporto consolidato nel tempo, dunque, quello fra Vodafone e il nostro Paese. L’evoluzione delle tecnologie ha permesso alla società di mettere a disposizione di partner e clienti strumenti sempre più evoluti e flessibili; il 5G in particolare sta dimostrando di poter essere un vero e proprio game changer in innumerevoli settori.

La creatività e l’intraprendenza digitale di startup e PMI trova nelle reti mobili di quinta generazione un formidabile alleato.

Infatti, il 5G permette molte più connessioni in contemporanea (fino a 1mln/km2) con altissima velocità e tempi di risposta molto rapidi. Inoltre il 5G offre agli utenti una banda di ben 10 Gbps e una latenza inferiore ai 10 ms. Con queste caratteristiche il 5G diventa quindi la tecnologia “abilitante” della Gigabit Society, ponendo le basi per la creazione di nuovo valore e opportunità di business.

Action for 5G, Vodafone sostiene startup e Pmi innovative

Consapevole del proprio ruolo di leader tecnologico e carismatico, Vodafone ha deciso di investire ancora di più in Italia, dando prova concreta del proprio impegno, con il programma Action for 5G.

L’iniziativa di Vodafone, giunta al suo quinto anno, ha premiato fin dal 2018 realtà attive in ambiti fra loro molto diversi. Pensiamo ad esempio a FifthIngenium, che grazie a Action for 5G ha realizzato la prima piattaforma di e-learning 5G per la formazione in classi aumentate supportate da Mixed Reality e Artificial intelligence.; o a Math&Sport, che grazie a Action for 5G ha realizzato la prima piattaforma di game intelligence in real time dedicata al calcio, per gli staff tecnici e per i fan in realtà aumentata, portando in campo con successo il Football Virtual Coach con molte squadre.

Oppure ad Artiness, startup innovativa e spin-off del Politecnico di Milano fondata nel 2018. Sviluppa algoritmi innovativi che applica a tecnologie di mixed reality per la visualizzazione di modelli 3D paziente-specifici a supporto di operazioni chirurgiche. E ancora, Eutronica, premiata nel 2021: Action for 5G cosente alla startup faentina di realizzare una nuova generazione di AMR (Autonomous Mobile Robot), i 5Gjobot, flessibili per adattabilità ai mutamenti ambientali ed efficienti in fase di installazione. Grazie alla bassa latenza e alla ultra-reliability del 5G, sono in grado di collaborare in real-time fra di loro e di interagire con i sensori presenti nell’ambiente per un sistema di navigazione ancora più performante e affidabile. È stato introdotto anche il recovery da remoto per incrementare le possibilità di controllo dei robot in situazioni particolari, quali per esempio le missioni di sanificazione effettuate tramite la versione anti-Covid dotata di lampade UV-C.

Come partecipare ad Action for 5G

Fino al 1 febbraio 2023 possono candidarsi startup e imprese italiane o internazionali che intendono sviluppare il loro progetto in Italia nei seguenti settori: Digital Health & Wellbeing, Green Economy & Energy Management, Secure, Sustainable & Connected Mobility. Potranno accedere al programma Action for 5G i progetti che utilizzano in maniera strutturale il 5G e le sue caratteristiche distintive, come la latenza al millisecondo o l’Ultra-Mobile Broadband, l’Edge Computing (MEC) per soluzioni altamente scalabili, di intelligenza distribuita e orchestrazione di oggetti connessi, e la piattaforma avanzata di mobilità cooperativa STEP.

Startup e imprese possono iscriversi al Workshop “Action for 5G” e prenotare un incontro individuale con gli esperti Vodafone per confrontarsi sul progetto che intendono realizzare e avere ulteriori informazioni sulla candidatura al bando. Action for 5G è realizzato in collaborazione con PoliHub, l’Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano gestito dalla Fondazione dell’Ateneo, che mette a disposizione di startup e imprese i suoi esperti per consulenze tecnico-specialistiche mirate e coaching durante tutto il programma.

