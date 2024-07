Acronis True Image: ritorno alle origini per il nome della protezione di utenti e Pmi

Acronis, specialista globale della cybersecurity e della protezione dati, ha annunciato che il suo prodotto di punta, Acronis Cyber Protect Home Office, con il rilascio della nuova versione tornerà al nome originale Acronis True Image. Ovunque nel mondo, sottolinea l’azienda, gli utenti potranno provare la release più recente di Acronis True Image che offre prestazioni e funzionalità di protezione dei dati avanzate per superare le odierne sfide della cybersecurity.

Introdotto nel 2003 e diventato famoso nel tempo, da decenni Acronis True Image garantisce la sicurezza degli utenti privati, sottolinea la società sviluppatrice, che aggiunge: la decisione di ripristinare il nome originario è un omaggio alla storia dell’azienda e alla fiducia che i clienti hanno dimostrato negli anni verso il prodotto.

Acronis True Image è l’apprezzato prodotto Acronis specificamente progettato per gli utenti privati, che offre una soluzione di backup e un livello di sicurezza informatica senza eguali, a protezione dell’intera vita digitale. La versione più recente include miglioramenti che ottimizzano sicurezza e prestazioni.

La protezione totale degli utenti è garantita dalla Cyber Protection integrata con funzionalità anti-malware e anti-ransomware e dal backup affidabile, rapido e sicuro. Il prodotto rappresenta uno strumento per la protezione totale dei dati di utenti privati, famiglie e piccoli uffici. La grande facilità d’uso è garantita dall’interfaccia intuitiva e moderna, dalle funzionalità di cybersecurity e dal backup e ripristino con un solo clic.

Disponibile sia per sistemi operativi Windows che macOS, con un unico abbonamento consente di proteggere fino a cinque computer e un numero illimitato di dispositivi mobili e tablet. Acronis True Image archivia e protegge oltre 42.000 terabyte di dati utente nel cloud e migliaia di terabyte aggiuntivi su dispositivi locali.

Oltre 5,5 milioni di utenti in tutto il mondo hanno scelto Acronis True Image per la protezione dei propri dati più preziosi. Ogni mese, Acronis blocca gli incidenti malware che colpiscono oltre il 20% degli utenti con un abbonamento attivo. Solo nel primo semestre del 2024, Acronis True Image ha arrestato circa 12.000 attacchi ransomware.

“Acronis True Image è tornato, ed è il migliore di sempre! Dalla sua introduzione sul mercato, Acronis True Image è diventato uno strumento indispensabile per gli utenti che vogliono proteggere i propri computer ed eseguire il backup dei propri dati personali, comprese fotografie, documenti di lavoro e personali e altri file importanti“, spiega Gaidar Magdanurov, Presidente di Acronis. “Ci impegniamo costantemente per soddisfare gli standard elevati richiesti dai nostri clienti e per garantire che i dati degli utenti privati siano protetti dalle soluzioni di backup e sicurezza più avanzate del mercato. Potenziata dall’intelligenza artificiale, la sicurezza che forniamo oggi garantisce agli utenti grande tranquillità: i loro dispositivi, sia per uso personale che professionale, ricevono servizi di prima classe e la protezione più affidabile del settore per utenti privati e piccole aziende“.

Acronis True Image include le funzionalità aggiuntive di clonazione dei dischi e gestione remota. Le funzionalità di protezione delle identità e di copertura contro i rischi digitali sono disponibili per i clienti degli Stati Uniti che acquistano le licenze delle versioni Advanced e Premium della soluzione. In quest’ultimo aggiornamento sono state potenziate le funzionalità di sicurezza per offrire protezione in tempo reale, protezione dal mining illecito di criptovalute, vulnerability assessment e scansioni antivirus, sempre supportate dalla tecnologia di sicurezza Acronis.

Per ulteriori informazioni sul ritorno al nome originario, è possibile leggere l’articolo del blog ufficiale.

Maggiori informazioni sul prodotto e su come iniziare a proteggere i dispositivi e i dati sono disponibili sulla pagina di Acronis True Image.