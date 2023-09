Acronis lancia la cyber protection basata su AI per utenti e piccoli uffici

Acronis, lo specialista della Cyber Protection, annuncia l’ultima versione di Acronis Cyber Protect Home Office (già noto come Acronis True Image). L’innovativo software offre una serie completa di funzionalità che integrano senza soluzione di continuità backup sicuro e protezione basata su intelligenza artificiale, diventando così il prodotto definitivo e indispensabile per utenti privati, famiglie, uffici domestici e piccole aziende.

Le percentuali sono allarmanti, sottolinea l’azienda: il 41% degli utenti non esegue mai o esegue raramente il backup dei propri dati, mentre il 61% riferisce di preferire una soluzione integrata. In questo mondo sempre più connesso, l’esigenza di un prodotto di backup e Cyber Protection solido, semplice e completo non è mai stata tanto pressante.

Integrando le più recenti soluzioni di backup sicuro e Cyber Protection di Acronis, Acronis Cyber Protect Home Office è progettato per affrontare il panorama in continua evoluzione delle minacce informatiche. Meccanismi di difesa potenziati dall’intelligenza artificiale, backup dei dati consolidato, strumenti per la gestione remota e protezione dei dispositivi mobili si combinano nella nuova soluzione Acronis, che diventa lo standard di riferimento per la Cyber Protection totale. Secondo il punto di vista dell’azienda, Acronis Cyber Protect Home Office è l’unica soluzione di sicurezza attiva capace di soddisfare ogni requisito di Cyber Protection tramite una piattaforma unica, semplice e moderna.

“L’intelligenza artificiale progredisce, ma di pari passo si evolvono le tattiche usate dai cybercriminali“, spiega Gaidar Magdanurov, Presidente di Acronis. “Oggi anche chi ha competenze tecnologiche limitate può provocare gravi danni a tanti utenti, sferrando attacchi di phishing e social engineering complessi. Per proteggere dati, applicazioni e sistemi è necessaria una soluzione di Cyber Protection completa, che includa funzionalità di sicurezza e backup dei dati. È con orgoglio quindi che presentiamo il più recente aggiornamento di Acronis Cyber Protect Home Office, con prestazioni migliorate e sicurezza rafforzata, pensato per la protezione dei dati, dei dispositivi e dei piccoli uffici degli utenti privati“.

Caratteristiche e vantaggi chiave di Acronis Cyber Protect Home Office

Cyber Security avanzata basata su intelligenza artificiale: le innovative capacità di intelligenza artificiale permettono di identificare e neutralizzare proattivamente le potenziali minacce e forniscono un livello di sicurezza aggiuntivo contro gli attacchi informatici, come il ripristino automatico dopo un attacco ransomware . La soluzione consente di abilitare l’autenticazione a due fattori, per ottimizzare la sicurezza.

Backup e clonazione: Acronis Cyber Protect Home Office offre funzioni di backup e clonazione efficienti e sicure. I dati e i sistemi critici degli utenti sono protetti da un backup affidabile che garantisce il ripristino rapido in caso di perdita di dati o attacco informatico.

Gestione remota: gli strumenti di gestione remota inclusi permettono agli utenti di monitorare e gestire le misure di Cyber Security da qualsiasi luogo del mondo, offrendo praticità e flessibilità aggiuntive per rispondere prontamente a qualsiasi minaccia emergente.

App mobile e backup: in genere i produttori di dispositivi mobili aggiungono alcune opzioni di storage che spesso però dipendono da una specifica piattaforma, mentre nei gruppi familiari si usano più dispositivi e quindi anche sistemi operativi diversi. Acronis Cyber Protect Home Office offre capacità di storage per qualsiasi sistema operativo e crittografia avanzata, per mantenere al sicuro le rubriche, i calendari, le foto, i file e i dati archiviati nei dispositivi mobili. La soluzione include anche l’app Acronis Mobile, che permette all’utente di accedere ai propri dati su dispositivo da qualsiasi posizione, tramite l’app stessa o l’interfaccia web.

Acronis Cyber Protect Home Office può essere acquistato online e tramite rivenditori selezionati, con licenze annuali a partire da 49,99 euro. Per saperne di più su funzionalità e tariffe è possibile visitare il sito di Acronis.