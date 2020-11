Acronis protegge il cloud con Cyber Protect Cloud

Acronis Cyber Protect Cloud: integrazione di protezione dati e sicurezza informatica potenziata dall’intelligenza artificiale. Questa è la soluzione di cybersecurity per il cloud presentata da Alexander Ivanyuk, Senior Director, Product and Technology Positioning di Acronis.

Nell’ambito della cyber protection tradizionale, le soluzioni antivirus e antimalware gestiscono la sicurezza del sistema, fornendo un ambiente sicuro, mentre una soluzione di backup gestisce i dati per garantire che una copia di essi sia sempre disponibile. Gli agenti antimalware e di backup sono generalmente installati nello stesso endpoint ma non dialogano tra loro e non possono garantire un rapido ripristino dei dati in caso d’incidente.

Acronis Cyber Protect Cloud risolve questa problematica aggiungendo altre essenziali funzionalità all’odierno contesto della protezione informatica. A oggi è l’unica soluzione che integra alla base sicurezza informatica, protezione e gestione dei dati per proteggere gli endpoint, i sistemi e gli stessi dati. Questa integrazione permette al singolo IT manager di proteggere un numero significativamente maggiore di dispositivi degli utenti finali, consentendo ai Managed Service Provider (MSP) di mettere in sicurezza gli ambienti “home office” che i loro clienti hanno improvvisamente e disperatamente bisogno di tutelare.

Per coloro che cercano un backup più affidabile e sicuro, Acronis Cyber ​​Protect Cloud migliora il processo combinando la protezione proattiva con quella attiva e reattiva. La valutazione delle vulnerabilità e la gestione delle infiltrazioni, la rimozione di malware e il ripristino di soluzioni per prevenire infezioni ricorrenti forniscono una protezione proattiva contro i tempi d’inattività. La protezione continua dei dati, le difese attive contro virus e ransomware e le capacità di autodifesa che proteggono l’agente e lo storage di backup garantiscono una protezione attiva dalle minacce. Il ripristino del processo di disaster recovery, l’archiviazione dei dati per l’indagine forense sugli incidenti e la capacità di coesistere con altre soluzioni di sicurezza, infine, forniscono una protezione reattiva.

Coloro che cercano la sicurezza degli endpoint troveranno tutte le funzionalità necessarie in Acronis Cyber ​​Protect Cloud. Queste includono protezione anti-malware e anti-ransomware in tempo reale, scansione su richiesta e rimozione del malware, analisi di pre-esecuzione basata sull’Intelligenza Artificiale, analisi comportamentale, regole di rilevamento dinamico e le altre funzionalità delle tradizionali soluzioni antivirus e di protezione degli endpoint .

L’integrazione della protezione dei dati e della sicurezza informatica offre anche funzionalità uniche, rendendo Acronis Cyber Protect l’unico prodotto in grado di fornire un livello di cyber protection senza precedenti.

La disponibilità di backup non solo garantisce il ripristino dei dati, ma fornisce anche la scansione dei dati di backup a freddo per le minacce, la creazione di whitelist costruite dai dati di backup mediante euristiche aggressive e patch di sicurezza con un’opzione per eseguire il rollback in caso di problemi.

Per i lavoratori da remoto e per i loro dispositivi, Acronis Cyber Protect Cloud include modelli predefiniti con piani di protezione sicuri, una funzionalità VPN nativa, la possibilità di cancellare i dati anche a distanza e l’integrazione con una soluzione di condivisione file sicura. Altri miglioramenti includono l’abilitazione della modalità Voce e i controlli touchless, che risultano importanti quando si affronta una pandemia globale come quella in corso