Achab espande il suo portfoglio e presenta Sababa MDR

Sababa MDR è il nome della recente novità entrata in casa Achab, azienda italiana specializzata nella distribuzione di software infrastrutturali a valore per le piccole e medie imprese, che ha lo scopo di aggiungere un livello al processo che gli MSP di oggi devono implementare per salvaguardare la sicurezza dei propri clienti.

Monitoraggio proattivo Day&Night, rilevamento di minacce note e sconosciute nelle fasi iniziali di attacco, azioni di risposta immediata in caso di incidenti più o meno gravi generati dai malware. Questi i tre punti di forza che contraddistinguono la soluzione di detection and response studiata dagli esperti di Sababa Security per fronteggiare le sfide moderne poste dal mercato della cybersecurity.

Il concetto di “sicurezza” negli ultimi anni è stato stravolto, nulla può esser definito sicuro all’interno del perimetro aziendale perché questo, ormai, non è più definito data la tendenza sempre più crescente all’utilizzo del cloud e i lavoratori delle aziende ormai abituati a lavorare sempre più in mobilità o in smart working.

Gli antivirus e i firewall, inoltre, non sono più considerabili come la panacea di tutti i mali perché basati sulle firme e quindi sul riconoscimento di attacchi noti. Anche gli strumenti EDR (Endpoint Detection and Response), da soli, non bastano perché generano migliaia di alert e sono necessarie competenze tecniche molto specifiche per capire se si è rilevata una minaccia o se si tratta di un falso positivo.

È in questo scenario che gli MSP del futuro devono fare i conti con nuove sfide e, per prepararsi ad affrontarle e vincerle, è necessario avere una visione aperta e capire a fondo che cosa significa occuparsi di sicurezza oggi.

Proprio qui entrano in scena i servizi di Managed Detection and Response, un tassello importante che ormai bisogna considerare di inserire all’interno del proprio portfolio di prodotti e servizi per garantire ai propri clienti maggior protezione possibile contro gli attacchi moderni.

Achab, ecco come funziona Sababa MDR

Un team di esperti Sababa Security fornisce all’MSP un agente da installare sugli endpoint da proteggere e stabilisce con lui le azioni da mettere in pista in caso di eventuali rilevamenti di minacce e attacchi.

L’onere della sicurezza delle macchine, in questo modo, viene dato in outsourcing ma l’MSP mantiene piena visibilità sullo stato dell’arte dei sistemi gestiti attraverso una pratica console multitenant.

Le caratteristiche

Detection: un team di analisti italiani esperti in sicurezza, che operano in un centro specializzato situato in territorio italiano, monitorano proattivamente e costantemente le attività sospette sugli endpoint per rilevare e bloccare i tentativi di attacco nella loro fase iniziale.

Response: dopo la ricerca manuale delle minacce, l’analista risponde ad ogni evento con capacità di Incident Response attraverso la quarantena dei file, blocco dell’IP, Isolamento dell’host, esecuzione da remoto di script e installazione remota delle patch.

Console e reportistica: la console multitenant in sola lettura consente all’MSP di visionare in ogni momento lo stato di sicurezza delle macchine date in gestione. Il team di esperti Sababa, inoltre, fornisce periodicamente report sulle scansioni effettuate e bollettini aggiornati con le ultime news in tema di cybersecurity.

Vantaggi

Maggior sicurezza per i clienti degli MSP, garantita dal servizio di detection & response eseguito da un team di tecnici specializzati che intervengono tempestivamente in caso di incidenti più o meno gravi.

Risparmio di tempo per l’MSP che, delegando tutte le problematiche legate alla sicurezza degli endpoint, può concentrarsi bene su altre attività.

Aumento dei margini per l’MSP che riesce a impiegare i suoi tecnici in attività più redditizie dedicate alla cura e l’affiancamento del cliente.

“Siamo entusiasti di far conoscere ai nostri partner il servizio di detection & response erogato da una società Italiana in costante crescita come Sababa Security.” – Afferma Claudio Panerai, Chief Portfolio Officer di Achab – “Ritengo che gli ITSP di oggi possano trarre un enorme beneficio affidandosi alle capacità di questa nuova soluzione che offriamo. Uno dei motivi principali è il grande risparmio di tempo che l’MSP ottiene delegando tutte le complessità legate alla gestione della sicurezza degli endpoint a chi della sicurezza ne ha fatta una professione specializzata. Senza dimenticare che questo beneficio si traduce al contempo in una maggior sicurezza garantita ai propri clienti, grazie, appunto, ad un servizio completamente dedicato ed efficace, capace di contrastare gli attacchi moderni e che sorpassa l’azione “statica” dell’ormai buon vecchio amico antivirus”.

Maggiori informazioni disponibili qui; inoltre giovedì 5 maggio alle ore 12:00 si svolgerà una WebTV di presentazione della soluzione.

