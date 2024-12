Accenture lancia nuovi servizi di cybersecurity potenziati dall’AI generativa

Accenture ha annunciato l’espansione della propria offerta di servizi di cybersecurity con soluzioni innovative potenziate dall’intelligenza artificiale (AI) generativa, che includono la protezione contro i deepfake e tecnologie quantum-safe. In un contesto in cui le imprese italiane di diversi settori si trovano a doversi difendere da attacchi informatici sempre più sofisticati, sottolinea Accenture, questi nuovi strumenti sono pensati per aiutarle a rafforzare la propria resilienza informatica e a reinventarsi.

Un recente studio di Accenture ha infatti evidenziato che i cybercriminali stanno utilizzando sempre più l’AI generativa e i Large Language Models (LLM) per lanciare nuove tipologie di attacchi, registrando un aumento del 223% nel commercio di strumenti legati ai deepfake sui forum del dark web nel primo trimestre del 2024 rispetto all’anno precedente. Inoltre, dal lancio di ChatGPT alla fine del 2022, si è registrata una notevole impennata degli attacchi ransomware, che sono aumentati del 76%. In previsione di un ulteriore crescita degli attacchi informatici guidati dall’AI, è quindi necessario che le organizzazioni adottino misure di sicurezza avanzate, incluse quelle basate sull’AI, per prevedere, prevenire, rilevare e rispondere efficacemente alle minacce in tempo reale.

“La cybersecurity non è più solo una questione tecnica, ma un pilastro fondamentale della resilienza aziendale”, ha dichiarato Marco Molinaro, Security Lead di Accenture per Italia, Centro Europa e Grecia. “La combinazione di tecnologie di frontiera, come AI, robotica, realtà aumentata e computazione quantistica, comporta non solo un aumento della varietà delle minacce cyber, ma anche una progressione esponenziale della loro efficacia in termini di impatto sui servizi e le infrastrutture, specie se essenziali o critiche. Tuttavia, l’AI può essere anche un valido strumento per potenziare le difese, basti considerare che il 71% delle attività svolte dagli analisti della sicurezza informatica possono essere automatizzate o potenziate utilizzando l’IA generativa. Le nostre soluzioni basate sull’AI generativa offrono quindi alle imprese italiane strumenti efficaci per rafforzare la loro resilienza, accelerare la protezione del business e navigare con successo in un panorama in continua evoluzione”.

I nuovi servizi di cybersecurity di Accenture

In Italia, la sicurezza informatica sta diventando una priorità strategica per le aziende di tutte le dimensioni. Le nuove soluzioni di Accenture mirano a offrire alle imprese strumenti concreti per affrontare minacce complesse, garantendo al contempo una rapida ripresa in caso di attacchi. Tra le principali novità introdotte da Accenture ci sono:

Secure AI Solutions – un approccio completo alla gestione sicura dell’AI, che include best practice per sviluppare politiche e processi di sicurezza, proteggere dati e infrastrutture, e integrare la fiducia “by-design” nei sistemi AI. In particolare, la diagnostica di sicurezza per l’AI generativa aiuta le aziende a rilevare e mettere in sicurezza eventuali implementazioni AI non autorizzate.

Le sfide “normative” per le aziende italiane

Le aziende italiane, in particolare quelle che operano nei settori manifatturiero e dei servizi, stanno affrontano sfide importanti nell’ambito della protezione della supply chain e alla continuità operativa, mette in evidenza Accenture. Tuttavia, oltre alle questioni di carattere più tecnico, si pone anche un tema di conformità alle nuove normative nazionali e sovranazionali, che mirano a creare un ambiente sicuro per le infrastrutture critiche, includendo settori come l’energia, le telecomunicazioni e la sanità.

In particolare, il recepimento della Direttiva NIS2 (D. Lgs. n. 138 del 4 settembre 2024) coinvolgerà infatti circa 50.000 nuovi soggetti tra pubblici e privati, richiedendo alle aziende di implementare misure di sicurezza avanzate, effettuare valutazioni del rischio e notificare tempestivamente gli incidenti informatici. Inoltre, la recente “Legge Cyber” (Legge 90 del 28 giugno 2024) ha introdotto un quadro organico di misure per rafforzare la sicurezza nazionale e prevenire i reati informatici, stabilendo obblighi di notifica degli incidenti, requisiti di cybersicurezza nei contratti pubblici e misure specifiche per le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni interessate. Tra le normative europee con un impatto nell’ambito della cybersecurity, è utile citare anche il Regolamento sulla Resilienza Operativa Digitale (DORA) e le misure di protezione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Rispetto a tutti questi ambiti normativi, Accenture sta collaborando con le aziende italiane per supportarle nelle iniziative di compliance. Inoltre, sta già collaborando con istituzioni e aziende per rafforzare le infrastrutture critiche, come nell’ambito del progetto con il Governo del Kuwait per istituire un National Security Operations Center, un modello supportato da tecnologie avanzate come l’AI generativa che può essere replicato anche in Italia per potenziare la difesa delle infrastrutture nazionali.

Gli investimenti di Accenture

A supporto di queste nuove soluzioni, l’azienda sta ampliando la sua rete mondiale di centri avanzati per la cybersecurity, ampliando il numero di talenti e acquisito eccellenze.

Accenture Italia, guidata dall’AD Teodoro Lio, ha realizzato tre Cyber Fusion Center a Roma, Milano e Napoli. In questi hub si sviluppano soluzioni basate sulle tecnologie d’avanguardia di cui possono avvantaggiarsi le imprese e la pubblica amministrazione.

Inoltre, nel 2024 Accenture ha aumentato del 30% il suo numero di professionisti per la sicurezza, raggiungendo un totale di oltre 25.000 esperti nel mondo e dal 2015 l’azienda ha acquisito 19 società di sicurezza nel mondo.

Accenture ha anche effettuato investimenti strategici in aziende specializzate in sicurezza quantistica e spaziale, come SpiderOak e Aliro Quantum, con l’obiettivo di anticipare le minacce future e offrire soluzioni all’avanguardia ai propri clienti.

Per maggiori informazioni sui servizi di cybersecurity di Accenture, è possibile visitare il sito dell’azienda.