Accenture completa l’acquisizione del Gruppo IQT

Accenture ha completato l’acquisizione del Gruppo IQT, fornitore di servizi ingegneristici e di gestione per grandi progetti infrastrutturali con sede a Rovigo, annunciata il 18 dicembre 2024. L’acquisizione combina le competenze digitali e il know-how nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale Generativa di Accenture, con l’esperienza del Gruppo IQT nella pianificazione, esecuzione e gestione di progetti infrastrutturali. L’obiettivo è di aiutare le imprese a pianificare, eseguire e gestire progetti di transizione energetica in modo più efficiente.

Con il Gruppo IQT, Accenture continua ad ampliare strategicamente le sue competenze nella gestione di progetti infrastrutturali e di grandi opere a livello mondiale e in Europa. L’anno scorso, ad esempio, ha acquisito BOSLAN, in Spagna, un fornitore di servizi di gestione focalizzato sulle infrastrutture a emissioni zero. Nel 2023 l’azienda ha acquisito Anser Advisory, società statunitense di consulenza e gestione, e Comtech, società canadese di consulenza e gestione di progetti.

Le recenti acquisizioni di Accenture in Italia includono Fibermind, società di servizi di rete, Intellera Consulting, uno dei principali operatori nel mercato nazionale della consulenza dedicata all’innovazione della Pubblica Amministrazione e della Sanità; Ammagamma, società di consulenza che rappresenta una eccellenza italiana nell’innovazione legata all’Intelligenza Artificiale (AI), Customer Management IT e SirfinPA, due società che offrono servizi e soluzioni tecnologiche innovative nei settori della Giustizia e della Pubblica Sicurezza.

I termini dell’accordo non sono stati divulgati.